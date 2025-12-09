Φόροι: Συνεπείς στις πληρωμές 9 στις 10 επιχειρήσεις και 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τη φορολογική συμμόρφωση. Πόσους φόρους θα πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2026.

Παρά την εκτόξευση των απλήρωτων φόρων στα 7,25 δισ. ευρώ στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, πάνω από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν εμπρόθεσμα, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στις υψηλές πτήσεις που καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) έφτασε στο 82,02% στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Οι επιχειρήσεις μάλιστα εμφανίζονται οι πιο συνεπείς, καθώς εξοφλούν έγκαιρα σχεδόν 9 στα 10 ευρώ από τον φόρο εισοδήματος, ενώ ακολουθεί ο ΦΠΑ με συμμόρφωση 81,58%. Το χαμηλότερο ποσοστό εισπραξιμότητας καταγράφεται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με χιλιάδες νοικοκυριά να προσφεύγουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για ανάσα ρευστότητας.

Ο χάρτης των πληρωμών

Αναλυτικά, η εικόνα της φορολογικής συμπεριφοράς ανά κατηγορία φόρου για το δεκάμηνο του 2025 έχει ως εξής:

- ΦΠΑ. Από τα 17,644 δισ. ευρώ της συνολικής οφειλής, το Δημόσιο εισέπραξε 14,394 δισ. ευρώ, οδηγώντας την συμμόρφωση στο 81,58%. Μόνο τον Οκτώβριο έπρεπε να καταβληθούν 2,3 δισ. ευρώ, όμως τελικά εισέρρευσαν 1,814 δισ. ευρώ, με το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής να διαμορφώνεται στο 78,6%.

- Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων. Από τα 6,245 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί, πληρώθηκαν εγκαίρως 5,574 δισ. ευρώ. Η εμπρόθεσμη πληρωμή των νομικών προσώπων άγγιξε το 89,26%. Τον Οκτώβριο, το ποσοστό παρέμεινε στο ίδιο υψηλό επίπεδο, ακολουθώντας τους ρυθμούς των προηγούμενων μηνών.

- Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φορολογούμενοι εξόφλησαν στην ώρα τους 2,894 δισ. ευρώ από το σύνολο των 3,9 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 74,08%. Τον Οκτώβριο, η συμμόρφωση ανέβηκε στο 75,57%, καθώς οι πολίτες πλήρωσαν εμπρόθεσμα 470,92 εκατ. ευρώ από τα 623,12 εκατ. ευρώ του μηνιαίου λογαριασμού.

- ΕΝΦΙΑ. Η εισπραξιμότητα ανήλθε στο 78,73%, καθώς από τα 1,987 δισ. ευρώ πληρώθηκαν 1,565 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατέβαλαν 154,53 εκατ. ευρώ από συνολική οφειλή 186,49 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το 82,86% των υπόχρεων να είναι συνεπείς.

Φόροι 2026

Το 2026 οι φορολογικές εισπράξεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 73,477 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 2,498 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να καλούνται να πληρώσουν κάθε μήνα πάνω από 6 δισ. ευρώ.

Ο φόρο-λογαριασμός «φουσκώνει» το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς το συνολικό ποσό φτάνει τα 40,668 δισ. ευρώ από 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Ο «βαρύτερος» μήνας είναι ο Ιούλιος με τις πληρωμές να ανέρχονται στα 8,564 δισ. ευρώ και ο ελαφρύτερος ο Μάρτιος με 5,014 δισ. ευρώ.