Ο «Γόρδιος Δεσμός» της Avramar: Η θέση των τραπεζών και η επιμονή των Καναδών

Πώς εξελίσσεται το σήριαλ διάσωσης του μεγαλύτερου παίκτη των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών.

Νέα επεισόδια γράφονται στο μέτωπο διάσωσης της Αvramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, με την αγορά να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον ένα επιχειρηματικό σήριαλ που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Κατά τις πληροφορίες, η Cooke Aquaculture από τον Καναδά και δη ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο επανήλθε με νέα υψηλότερη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Avramar Greece. Η νέα δεσμευτική προσφορά έρχεται περίπου ένα δεκαήμερο από την αρχική προσφορά που είχε κατατεθεί από την πλευρά των Καναδών περί τις αρχές Οκτωβρίου. Η νέα δεσμευτική προσφορά ξεπερνά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα 100 εκατ. ευρώ έναντι της αρχικής που τοποθετούνταν κοντά στα 97 εκατ. ευρώ και αφορά στην απόκτηση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, μια κίνηση από την πλευρά της καναδικής Cooke ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη. Και αυτό γιατί φέρει τις ευλογίες του βασικού μετόχου της εταιρείας, ήτοι της Amerra, η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η οποία έψαχνε εδώ και καιρό τρόπους να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Είναι άλλωστε γνωστό πως η Amerra διεκδικούσε μια συμφωνία με την Cooke Aquaculture, την οποία και τελικώς πέτυχε. Οι δε Καναδοί της Cooke δείχνουν μια αξιοσημείωτη επιμονή για την απόκτηση της Avramar Greece, έχοντας καταθέσει δύο δεσμευτικές προσφορές μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κι ενώ έχουν ήδη «πέσει» οι τελικές υπογραφές με την αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge, που είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία της Avramar.

Ο προτιμητέος επενδυτής

Όπως ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Aqua Bridge, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου «υπέγραψε συμφωνία - πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της Avramar».

Στην ανακοίνωσή της η Aqua Bridge έκανε λόγο για «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η αίτηση εξυγίανσης βρίσκεται υπό προετοιμασία και θα κατατεθεί για δικαστική επικύρωση σε εύθετο χρόνο. Η συναλλαγή αυτή προχωρά αυστηρά εντός του ελληνικού πλαισίου αναδιάρθρωσης».

Όπως γνωστοποιούσε, επίσης, η Aqua Bridge «Η κυριότητα και ο έλεγχος θα μεταβιβαστούν μόνο μετά τη δικαστική επικύρωση και την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας. Οι ενέργειες των πιστωτών γίνονται βάσει δικαιωμάτων που τους παραχωρήθηκαν νομίμως από τους σημερινούς μετόχους μέσω υπογεγραμμένης συμφωνίας, και σε πλήρη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των μετόχων και των πιστωτών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για την αναδιάρθρωση».

«Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτό δεν είναι πλέον θέμα άποψης. Η συμφωνία-πλαίσιο έχει υπογραφεί. Το χρονοδιάγραμμα έχει υπογραφεί. Το θέμα προχωρά τώρα στο δικαστήριο. Η εικασία τελειώνει εκεί όπου αρχίζουν οι υπογραφές», τονιζόταν δε.

Ήταν στις 13 Ιανουαρίου 2025 όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish, με ανάρτησή του στο LinkedIn επισφράγισε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία.

Οι πιστώτριες τράπεζες

«Οι πιστώτριες τράπεζες που έχουν και τον τελικό λόγο όλης της διαδικασίας πιέζουν για επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να προχωρήσει η εξυγίανση της Avramar με τη στήριξη της Aqua Bridge», σχολίαζαν στο insider.gr πηγές με γνώση των διεργασιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, οι προσφορές των Καναδών δεν φαίνεται να έχουν «συγκινήσει» την πλευρά των τραπεζών δεδομένου ότι έχει ήδη προκριθεί ένα σχέδιο εξυγίανσης για την εταιρεία και το οποίο πρέπει να προχωρήσει. «Η διαδικασία προχωρά κανονικά με τον προτιμητέο επενδυτή», τόνιζαν.

Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο εξυγίανσης

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πηγές, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Aqua Bridge και των πιστωτριών τραπεζών και αφορά στο σχέδιο εξυγίανσης της Avramar αναμένεται να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο έως τις 31 Οκτωβρίου, ή το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πλάνο της Aqua Bridge περιλαμβάνει «κούρεμα» δανείων σε ποσοστό 70% και νέα χρηματοδότηση της τάξης των 60 εκατ. ευρώ.

«Κανένας κίνδυνος για την Avramar»

Όπως εξηγούσαν, δε, οι ίδιες πηγές, η απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να εκδοθεί σε διάστημα από έξι μήνες έως έναν χρόνο, ωστόσο είναι προς το συμφέρον όλων η διαδικασία να μην καθυστερήσει υπερβολικά.

«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την Avramar. Η εταιρεία έχει αποθέματα και ναι, μπορεί να αντέξει έναν χρόνο χωρίς χρηματοδότηση γιατί ταμειακά βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Η συγκυρία είναι θετική», σχολίαζαν.

Η κρισιμότητα του deal

Η διάσωση της Avramar θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της ισορροπίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όμιλο που συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η παραγωγή του αγγίζει τις 55.000 με 60.000 τόνους, απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους και οι υποχρεώσεις του ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.