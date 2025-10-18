«Μεγάλος Αδερφός» στα καύσιμα: Υπό στενή παρακολούθηση πρατήρια και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης - Πρόστιμα-φωτιά

Πρόστιμα από 500 έως και 15.000 ευρώ σε όσους δεν καταχωρούν στοιχεία στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Καυσίμων. Τι ισχύει στις περιπτώσεις μεταβίβασης πρατηρίου ή εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ.

Ψηφιακό «μάτι» στην αγορά καυσίμων και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ σε πρατήρια καυσίμων και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους επιστρατεύει η ΑΑΔΕ επιχειρώντας να βάλει φρένο στο λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων.

Ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των πρατηρίων καυσίμων καθώς και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης είναι πλέον υποχρεωμένοι να καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Καυσίμων τα στοιχεία των δεξαμενών τους.

Το νέο πλαίσιο ελέγχου και προστίμων στους παραβάτες περιγράφεται στην κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας, Δημήτρης Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος Κυρανάκακης, Γιώργος Πιτσιλής και Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά τις παραβάσεις, το ύψος των διοικητικών προστίμων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων.

Τα πρόστιμα

Συγκεκριμένα όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της ΑΑΔΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με καμπάνες. Ειδικότερα:

- Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 500 έως και 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ενώ το ανώτατο συνολικό ποσό προστίμου για κάθε υπόχρεο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

- Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως την παράλειψη απογραφής, τη μη καταχώριση ή καθυστερημένη καταχώριση στοιχείων, καθώς και την ανακριβή ή μη επικαιροποιημένη καταχώριση των δεδομένων που αφορούν στις δεξαμενές, τις αντλίες, τα συστήματα εισροών-εκροών και τους φορολογικούς μηχανισμούς των πρατηρίων.

- Για πλήρη παράλειψη απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών επιβάλλεται πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ για μη καταχώριση στοιχείων προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 3.000 έως 4.000 ευρώ ανά στοιχείο για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων ή πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, και από 1.500 έως 4.000 ευρώ για τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης.

- Για ανακριβείς καταχωρίσεις, οι κυρώσεις φτάνουν έως και 3.000 ευρώ ανά στοιχείο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

- Για εκπρόθεσμη καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο, προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 1.500 ευρώ ανά στοιχείο, ενώ η μέγιστη συνολική επιβάρυνση ανά υπόχρεο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ.

- Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων, τα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 2.500 ευρώ ανά παράβαση.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης πρατηρίου ή εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, όπου εάν δεν πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη μεταβολή των στοιχείων, το νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη λειτουργία επιβαρύνεται με πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά μη επικαιροποιημένο στοιχείο, με ανώτατο όριο επίσης τις 15.000 ευρώ.

Το Μητρώο Δεξαμενών, το οποίο λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ και φιλοξενεί όλα τα στοιχεία για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων, τις αντλίες, τα ακροσωλήνια και τους μηχανισμούς φορολογικής σήμανσης, καθώς και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Το σύστημα αυτό διαλειτουργεί με το Μητρώο «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας» του υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, εξασφαλίζοντας ενιαία και αξιόπιστα δεδομένα.

Οι έλεγχοι

Αρμόδιες αρχές για την τήρηση και τον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρίσεων είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου και πορισματικές αναφορές, τις οποίες θα διαβιβάζουν στα κατά τόπους τελωνεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων και την είσπραξή τους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.