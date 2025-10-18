Ειδήσεις | Διεθνή

Η Χαμάς παρέδωσε τη σορό 75χρονου ομήρου στο Ισραήλ

Τη σορό ενός ακόμη ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας, παρέλαβε το Ισραήλ την Παρασκευή (17/10) σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από τη Χαμάς μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας παρέλαβαν το φέρετρο εντός της Γάζας και το μετέφεραν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής του Υπουργείου Υγείας στο Ισραήλ, όπου έγινε η ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, πρόκειται για τον 75χρονο Ελιάχου Μάργκαλιτ, ο οποίος είχε σκοτωθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και η σορός του είχε απαχθεί από την Χαμάς. Την ίδια ημέρα είχε απαχθεί και η κόρη του, Νίλι, η οποία είχε αφεθεί ελεύθερη στην εκεχειρία του Νοεμβρίου 2023.

