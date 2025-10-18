Ειδήσεις | Ελλάδα

Κέλλας: Έως τέλος Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις σε αγρότες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κέλλας: Έως τέλος Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις σε αγρότες
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους όπως ανακοίνωσε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους όπως ανακοίνωσε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις σε ακαλλιέργητα χωράφια στη Θεσσαλία, που επλήγησαν από τα φερτά υλικά της κακοκαιρίας «Ντάνιελ», καθώς και 63 εκατομμύρια ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την κάλυψη του κόστους των ζωοτροφών.

Ο κ. Κέλλας πρόσθεσε ότι το ΟΣΔΕ θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ αμέσως μετά το κλείσιμό του θα ξεκινήσει η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ενισχύοντας επιπλέον το εισόδημα των παραγωγών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Οι 7 νομοί που εδώ και 45 χρόνια καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις

Τρία επιδόματα πληρώνονται εντός Νοεμβρίου - Ποσά και δικαιούχοι

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι φορολογούνται για το 50% του τεκμηρίου, ποιοι ξεφεύγουν

tags:
Αγροδιατροφή
Αγρότες
Αποζημιώσεις
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider