ΟΠΑΠ: Η υπευθυνότητα στο DNA του παιχνιδιού

Οι πρωτοβουλίες του ομίλου για ασφαλές περιβάλλον, η νέα εταιρική κουλτούρα και οι δράσεις ενημέρωσης.

Το παιχνίδι είναι διασκέδαση, αλλά τα όρια είναι αυτά που το καθιστούν υπεύθυνο. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της ημερίδας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ, μέλος του διεθνούς ομίλου Allwyn, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), στελέχη του ΟΠΑΠ και ειδικοί, οι οποίοι συζήτησαν τις προκλήσεις, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τη σημασία της προστασίας των παικτών.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί νέα εποχή για τον όμιλο, μετά τη στρατηγική του συνένωση με την Allwyn, εξέλιξη που, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, «δείχνει την ωριμότητα της ελληνικής αγοράς και αποτελεί μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις προοπτικές της χώρας». Όπως είπε, «η στρατηγική αυτή κίνηση δείχνει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και τεχνολογικές καινοτομίες».

Ολιστική στρατηγική πρόληψης και προστασίας

Η Γενική Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΟΠΑΠ, Νάνση Βέρρα, τόνισε ότι «το υπεύθυνο παιχνίδι είναι στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας».

Η στρατηγική του ΟΠΑΠ βασίζεται στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει πλατφόρμες ανίχνευσης προβληματικής συμπεριφοράς μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν μοτίβα εθισμού και ειδοποιούν εγκαίρως τα αρμόδια στελέχη.

Παράλληλα, εφαρμόζει δύο καινοτόμες πρακτικές αυτορρύθμισης:

• Τους Πρεσβευτές Υπεύθυνου Παιχνιδιού, στελέχη που εκπαιδεύουν πράκτορες να αναγνωρίζουν συμπεριφορές εξάρτησης και να παρέχουν καθοδήγηση στους παίκτες. Ήδη 2.800 πράκτορες έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

• Και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα VLTs, όπου εξειδικευμένο λογισμικό αναλύει τα μοτίβα παιχνιδιού και επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε παίκτες υψηλού κινδύνου, με δυνατότητα προσωρινού παγώματος λογαριασμού έως έξι ώρες ή οριστικής διακοπής.

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον δίκαιο, αξιόπιστο και ασφαλές. Εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, διασφαλίζοντας ότι το παιχνίδι παραμένει θετική εμπειρία», σημείωσε η κ. Βέρρα.

Ψηφιακή καινοτομία και ενιαία πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, εξήγησε ότι η εταιρεία αναπτύσσει πλατφόρμες αυτοπεριορισμού και αυτοαποκλεισμού, με στόχο ο κάθε παίκτης να έχει έλεγχο στη δραστηριότητά του.

«Για εμάς, το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε — είναι ποιοι είμαστε. Θέλουμε να προσφέρουμε εμπειρίες ψυχαγωγίας, αλλά με πλήρη διαφάνεια», είπε.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι έως το 2026 θα λειτουργεί ενιαία πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού για όλες τις εταιρείες του κλάδου, έτσι ώστε όταν κάποιος παίκτης αποκλείεται από μία πλατφόρμα, να μην μπορεί να παίξει σε άλλη.

Ο κοινωνικός ρόλος του ΟΠΑΠ

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, υπογράμμισε ότι «το υπεύθυνο παιχνίδι είναι θέμα αξιών και κοινωνικής ευθύνης».

«Πίσω από κάθε παίκτη υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας φίλος. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ», είπε, προσθέτοντας πως ο ΟΠΑΠ επενδύει συστηματικά σε προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη του εθισμού, αλλά και σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε σχολεία και τοπικές κοινωνίες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του παράνομου τζόγου, τονίζοντας ότι «1 εκατομμύριο πολίτες κατευθύνονται σε μη νόμιμα σημεία στοιχηματισμού και περίπου 1 δισ. ευρώ χάνεται κάθε χρόνο από τα δημόσια ταμεία».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος τόνισε ότι «η υπευθυνότητα είναι η βάση για να γίνεις καλός επαγγελματίας και άνθρωπος».