Τσιάρας: Με διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα - Η κυβέρνηση δίπλα στους αγρότες

Κάλεσμα σε διάλογο απηύθυνε εκ νέου στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μετά την ενημέρωση που παρείχε στους συναδέλφους του, σχετικά με το πλάνο διαχείρισης των κινητοποιήσεων των μπλόκων.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πραγματικά σοβαρή και εποικοδομητική συζήτηση χθες με τους συναδέλφους βουλευτές. Είναι πάντα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς με διάλογο να εντοπίζει όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και να επιχειρεί με διάλογο. Πιστεύω ότι με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Και σήμερα ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές για όλα τα θέματα που τους απασχολούν γιατί βεβαίως μπορούμε να δώσουμε λύση μέσα από διαδικασίες που υπάρχουν» υπογράμμισε ο ΥπΑΑΤ.

«Σαφώς υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης είναι αντικείμενο καθημερινής συζητήσεις. Για να υπάρξει αυτή η εκτόνωση την οποία όλοι θέλουμε θα πρέπει η άλλη πλευρά δηλαδή εκπρόσωποι των αγροτών να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης. Νομίζω ότι αυτό σήμερα με τα δεδομένα που υπάρχουν μας δημιουργεί ουσιαστικά την αναμονή προκειμένου να κάνουμε αυτή την πραγματική συζήτηση» πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο και αυτό είναι καταγεγραμμένο από όλη την προηγούμενη περίοδο και μετά όπου στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και με κάθε δυνατή βοήθεια δίπλα στους Έλληνες αγρότες. «Υπήρξε μία έντονη έκφραση, αλλά όταν υπάρχει ένταση και ζωντάνια μέσα σε μια συζήτηση τότε υπάρχει πραγματική υγεία. Το μέτρο 23 το έχουνε πάρει παραπάνω από 131.000 αγρότες και μέχρι το τέλος του μήνα θα το πάρουν όσοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου και όπως γνωρίζετε το μετρό 23 είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέφερε ότι προσβλέπει στη σύσταση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής το Σάββατο στη Νίκαια, ώστε να γίνει ακόμα και την επόμενη εβδομάδα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. «Ο αγροτικός κόσμος, αγρότες και κτηνοτρόφοι ήτανε πάντοτε ραχοκοκαλιά της λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης να την διατηρήσουμε».

«Προσβλέπουμε στην σύσκεψη των μπλόκων που θα υπάρξει στη συνέχεια, ίσως να υπάρχει η επιτροπή που θα ιεραρχήσει τα προβλήματα. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι θα είναι ανοιχτός την συνάντηση με τους αγρότες» κατέληξε.