Δήμας στο Capital Link: Η Ελλάδα πιο ισχυρή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή την τελευταία 20ετία

Στο πλαίσιο του 27ου Ετήσιου Φόρουμ της Capital Link "Invest in Greece", που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και Srinivas Bommidala, Chairman Energy & International Airports - GMR Group, συμμετείχαν στο πάνελ με τίτλο "Investing in Global Connectivity: Insights from government and industry".

Το συνέδριο διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange - NYSE, το Athens Exchange Group (ATHEX Group) και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς. Η «Goldman Sachs», η «Morgan Stanley» και η TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation) ήταν οι Κύριοι Χορηγοί. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε Υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Επιπλέον της ομιλίας του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, συμμετείχε μαζί με άλλους Υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με διεθνείς επενδυτές, η οποία διοργανώθηκε από την Capital Link στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας τόνισε ότι: «Η Ελλάδα εισέρχεται στο 2026 πιο ισχυρή, πιο σταθερή και πιο σίγουρη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή την τελευταία εικοσαετία. Ο δημοσιονομικός, οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός της χώρας είναι πλέον εμφανής όχι μόνο στα δεδομένα, αλλά και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. Σήμερα, η Ελλάδα ταυτίζεται με την αξιοπιστία και παράγει ευκαιρίες.

Αξιοποιώντας αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα σχεδιάζει και υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών στη σύγχρονη ιστορία της, συνδυάζοντας εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά κονδύλια, στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Η προσέγγισή μας είναι στρατηγική: να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε τη συνδεσιμότητα και να τοποθετήσουμε την Ελλάδα ως κόμβο logistics και ενέργειας προς και από Βορρά, Ανατολή και Νότο. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούμε μια σειρά οδικών και σιδηροδρομικών έργων που εντάσσονται λειτουργικά στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), διασφαλίζοντας τη διασυνδεσιμότητα με τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις αγορές της Μαύρης Θάλασσας:

· Σημαντικά οδικά έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος, ο Ε65 και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς.

· Η αστική κινητικότητα αναμορφώνεται μέσω της επέκτασης των Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη θα βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία και την ανθεκτικότητα του αστικού ιστού.

· Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου συνεχίζεται με την εγκατάσταση ETCS, την ψηφιακή παρακολούθηση και τις νέες εμπορευματικές συνδέσεις που ενώνουν λιμάνια και βιομηχανικές ζώνες με διεθνείς διαδρόμους.

· Το νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα, θα αναδιαμορφώσει τις αεροπορικές δυνατότητες της Ελλάδας.

Ένα σημαντικό μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού και της υλοποίησης αφορά τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων υποδομών, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να προετοιμαστούμε πιο αποτελεσματικά.

Όλο αυτό το πλούσιο στρατηγικό σχέδιο υποδομών παίρνει «σάρκα και οστά» σε ένα περιβάλλον πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας, σε μια γειτονιά που δοκιμάζεται από πολιτικές αναταράξεις. Το Υπουργείο μας δεσμεύεται στη διαφάνεια, στην αποτελεσματική αδειοδότηση και στα ψηφιακά εργαλεία υλοποίησης, πλήρως εναρμονισμένα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια ιστορία δυνατοτήτων.

Είναι μια ιστορία επιδόσεων και καλούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να γίνει μέρος του επόμενου αυτού κεφαλαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ