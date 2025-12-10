Η Ουκρανία έπληξε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα

Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη έπληξαν σήμερα και κατέστησαν ανενεργό ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη έπληξαν σήμερα και κατέστησαν ανενεργό ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ενώ διέπλεε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα και κατευθυνόταν στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Το δεξαμενόπλοιο Dashan που έπλεε με την μέγιστη ταχύτητα και τους αναμεταδότες απενεργοποιημένους υπέστη σημαντική ζημιά κατά την διάρκεια της επίθεσης, στην οποία ισχυρά εκρηκτικά έπληξαν την πρύμνη, ανέφερε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ