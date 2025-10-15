Σε λειτουργία το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων του ΑΔΜΗΕ

Μία νέα, υπερσύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση, που στεγάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των υποδομών και τη συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, έθεσε σε λειτουργία ο ΑΔΜΗΕ.

Μία νέα, υπερσύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση, που στεγάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση των υποδομών και τη συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, έθεσε σε λειτουργία ο ΑΔΜΗΕ.

Στο κτήριο θα στεγάζεται επίσης το νέο Χημείο, το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Νέας Τεχνολογίας και Αυτοματισμών που μέχρι σήμερα είχαν έδρα στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή στο Ρουφ. Η μετεγκατάσταση των παραπάνω υπηρεσιών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ για την βέλτιστη χρήση της ακίνητης περιουσίας και των υποδομών του, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Διαχειριστή.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι μέρος των χώρων που απελευθερώθηκαν στην περιοχή, αξιοποιήθηκε για την ανάπτυξη Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, ο υφιστάμενος υποσταθμός υψηλής τάσης θα αναβαθμιστεί σε ένα νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης κλειστού τύπου, αποδεσμεύοντας ακόμη περισσότερο χώρο στην περιοχή του Βοτανικού και συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη τροφοδότηση των καταναλωτών του Λεκανοπεδίου.

Το νέο κτήριο του Διαχειριστή βρίσκεται στο Κρυονέρι Αττικής και διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενσωματώνοντας τεχνολογικές καινοτομίες όπως προηγμένα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων καθώς και σύγχρονα υλικά υψηλής θερμομονωτικής και ηχομονωτικής προστασίας.

Η επιλογή της θέσης του νέου κτηρίου έγινε με κριτήριο την άμεση συνεργασία και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών και παρεμβάσεων στο ηλεκτρικό σύστημα.

«Η ολοκλήρωση αυτού του έργου -πέρα από την αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος- υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο του Διαχειριστή για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και ψηφιοποίηση της διαχείρισης και συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε προς τη διοίκηση της εταιρείας και το προσωπικό που θα στελεχώνει στο εξής το νέο κτήριο.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Κέντρου Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων είναι να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και την κατάσταση λειτουργίας των υποδομών του ΑΔΜΗΕ, αποστέλλοντας τα σημαντικότερα δεδομένα που συλλέγει στο Ψηφιακό Κέντρο Ελέγχου Συντήρησης, το οποίο ολοκληρώνεται επίσης το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση, η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία του Κέντρου αποτελούν τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) τα οποία, πέραν της επιτήρησης του συνόλου των εγκαταστάσεων και Γραμμών Μεταφοράς στην Αττική που ξεκίνησε το καλοκαίρι. Κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου τα drones του ΑΔΜΗΕ συνεισέφεραν και στο έργο της Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, οι πληροφορίες και οι εικόνες που συνέλεξαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, λειτούργησαν επικουρικά για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ακόμη, στο νέο Επιχειρησιακό Κέντρο έχουν συνδεθεί και παρακολουθούνται συνδυαστικά, τα Online Monitoring Systems (OLMS) ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), ώστε να επιβεβαιώνονται και να ελέγχονται σε βάθος τα δεδομένα των drones. Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται η ενσωμάτωση ευφυών καμερών και αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε πυλώνες και υποσταθμούς.

Η νέα κτηριακή υποδομή, τοποθετεί τον ΑΔΜΗΕ στις πρώτες θέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων Διαχειριστών όσον αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την επίτευξη του οράματος για τα Έξυπνα Δίκτυα (Smart Grids) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής, όπως η αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ και η κλιματική κρίση.