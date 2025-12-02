Euroxx: Ξεκινά κάλυψη για Qualco με overweight και τιμή-στόχο 7 ευρώ

Κάλυψη για τη μετοχή της Qualco, με σύσταση overweight και τιμή-στόχο 7,00 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 25,2%, ξεκινά η Euroxx Securities.

Κάλυψη για τη μετοχή της Qualco, με σύσταση overweight και τιμή-στόχο 7,00 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 25,2%, ξεκινά η Euroxx Securities.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Euroxx, η Qualco παρουσιάζει ένα ισχυρό story ανάπτυξης, βασισμένη σε ένα μοντέλο επαναλαμβανόμενων εσόδων, με στοχευμένες εξαγορές (M&A) ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την προσφερόμενη γκάμα προϊόντων και τη διεθνή της παρουσία.

«Δεδομένου ότι η Qualco διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό σε εξαγορές που προσθέτουν αξία, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί από περαιτέρω στοχευμένες εξαγορές στον χώρο του λογισμικού» επισημαίνει η Euroxx, υπογραμμίζοντας ότι η εισηγμένη σκοπεύει να διαθέσει 50% των καθαρών εσόδων της εισαγωγής της σε στρατηγικές εξαγορές για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της, καθώς και του διεθνούς και τοπικού της αποτυπώματος.

Σύμφωνα με τη Euroxx η Qualco για το 2026 διαπραγματεύεται με λόγο EV/EBITDA στο 8,7x, που υποδηλώνει discount 32% σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.