Αγορές | Αναλύσεις

Euroxx: Ξεκινά κάλυψη για Qualco με overweight και τιμή-στόχο 7 ευρώ

Δημήτρης Ζάντζας
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Euroxx: Ξεκινά κάλυψη για Qualco με overweight και τιμή-στόχο 7 ευρώ
Κάλυψη για τη μετοχή της Qualco, με σύσταση overweight και τιμή-στόχο 7,00 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 25,2%, ξεκινά η Euroxx Securities.

Κάλυψη για τη μετοχή της Qualco, με σύσταση overweight και τιμή-στόχο 7,00 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 25,2%, ξεκινά η Euroxx Securities.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Euroxx, η Qualco παρουσιάζει ένα ισχυρό story ανάπτυξης, βασισμένη σε ένα μοντέλο επαναλαμβανόμενων εσόδων, με στοχευμένες εξαγορές (M&A) ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την προσφερόμενη γκάμα προϊόντων και τη διεθνή της παρουσία.

«Δεδομένου ότι η Qualco διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό σε εξαγορές που προσθέτουν αξία, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί από περαιτέρω στοχευμένες εξαγορές στον χώρο του λογισμικού» επισημαίνει η Euroxx, υπογραμμίζοντας ότι η εισηγμένη σκοπεύει να διαθέσει 50% των καθαρών εσόδων της εισαγωγής της σε στρατηγικές εξαγορές για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της, καθώς και του διεθνούς και τοπικού της αποτυπώματος.

Σύμφωνα με τη Euroxx η Qualco για το 2026 διαπραγματεύεται με λόγο EV/EBITDA στο 8,7x, που υποδηλώνει discount 32% σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

Ξεπάγωσε με Ελπιδοφόρο - Νοιαζόμαστε και Προσπαθούμε το σύνθημα - Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στην Οξφόρδη

Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

tags:
Qualco
Euroxx
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider