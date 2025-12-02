Φεντερίκα Μογκερίνι: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν - Τι ερευνούν οι αρχές

Το Κολέγιο της Ευρώπης, ιδρύθηκε το 1949 και θεωρείται το «φυτώριο» της Ε.Ε. για διπλωμάτες και δημόσιους λειτουργούς.

Yπό κράτηση από τις βελγικές Αρχές βρίσκεται η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και νυν πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι στο πλαίσιο ερευνών για ενδεχόμενη απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών, όπως μεταδίδει η βελγική Le Soir.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι βελγικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία άτομα είναι και η Μογκερίνι. Συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με το Euractiv, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στέφανο Σανίνο που είχε διατελέσει γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης υπό την Μογκερίνι, κατά την περίοδο που δημιουργήθηκε η Διπλωματική Ακαδημία, το πρόγραμμα που έχουν θέσει στο επίκεντρό τους οι έρευνες των Αρχών.

H υπόθεση αφορά την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ε.Ε. (EEAS) και το Κολέγιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, οι βελγικές αρχές ερευνούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα, οι έρευνες –που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου– έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO. Στις έρευνες συμμετέχει και η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της Ε.Ε., OLAF.

Η EEAS και το Κολέγιο της Ευρώπης, δύο θεσμοί άμεσα συνδεδεμένοι με την ευρωπαϊκή διπλωματική εκπαίδευση, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε κάποιο επίσημο σχόλιο για την υπόθεση. Ωστόσο, πηγές του Euractiv στις Βρυξέλλες σημειώνουν ότι οι έρευνες της EPPO είναι ιδιαίτερα αυστηρές και συχνά οδηγούν σε απτά αποτελέσματα όταν πρόκειται για οικονομικές υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.