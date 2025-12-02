Η Κίνα βάζει φόρο στα προφυλακτικά για να μπουστάρει τις γεννήσεις

Οι καταναλωτές θα πληρώνουν φόρο 13% για προϊόντα που εξαιρούνταν από την φορολόγηση από το 1993.

Επιπλέον φόρο σε αντισυλληπτικά φάρμακα και συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των προφυλακτικών, ετοιμάζεται να επιβάλλει η Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από τρεις δεκαετίες, σε μία προσπάθεια να αντιστρέψει την πτώση των γεννήσεων που απειλεί να που απειλεί να επιβραδύνει περαιτέρω την οικονομία της.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σύμφωνα με την αναθεωρημένη κινεζική νομοθεσία για τον ΦΠΑ, οι καταναλωτές θα πληρώνουν φόρο 13% για προϊόντα που εξαιρούνταν από την φορολόγηση από το 1993 - όταν η Κίνα εφάρμοσε την αυστηρή πολιτική του «ενός παιδιού ανά οικογένεια» και αυστηρούς ελέγχους στις γεννήσεις.

Ταυτόχρονα, η αναθεώρηση του νόμου δίνει νέα κίνητρα σε επίδοξους μελλοντικούς γονείς, απαλλάσσοντας από φόρους τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών - από βρεφονηπιακούς σταθμούς έως νηπιαγωγεία - καθώς και τα ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων, τους παρόχους υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το γάμο. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Τα μέτρα εντάσσονται στην ευρύτερη στροφή της πολιτικής στη χώρα, από τον περιορισμό των γεννήσεων στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να κάνουν περισσότερα παιδιά λόγω της ταχείας αύξησης των ηλικιωμένων. Σημειώνεται, ότι ο πληθυσμός της μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας σημειώνει συρρίκνωση για τρία συναπτά έτη, με μόλις 9,54 εκατ. γεννήσεις το 2024 - μόλις στο μισό σε σχέση με δέκα χρόνια πριν.

Το Πεκίνο έχει εφαρμόσει μια σειρά από πολιτικές υπέρ της αύξησης των γεννήσεων που περιλαμβάνουν από την επιδόματα έως τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και την επέκταση της άδειας πατρότητας και μητρότητας. Η χώρα έχει επίσης ανακοινώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση του αριθμού των αμβλώσεων που δεν θεωρούνται «ιατρικά απαραίτητες» και πάλι σε αντιπαράθεση με τους ελέγχους που είχαν επιβληθεί στην αναπαραγωγή την εποχή της πολιτικής του ενός παιδιού, όταν οι αμβλώσεις και οι στειρώσεις επιβάλλονταν συστηματικά.

Ωστόσο, αντιμετωπίζει ένα βασικό εμπόδιο καθώς αποτελεί μία από τις πιο ακριβές χώρες για την ανατροφή ενός παιδιού σύμφωνα με έκθεση του 2024 του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών YuWa.

Η ανατροφή ενός παιδιού έως τα 18 του έτη κοστίζει περισσότερο από 538.000 γουάν Κίνας (76.000 δολάρια), ένα ποσό που πολλοί νέοι ενήλικες διστάζουν να δαπανήσουν εν μέσω μιας αργής οικονομίας και μιας ασταθούς αγοράς εργασίας. Καθώς οι κοινωνικές αξίες αλλάζουν, κάποιοι επιλέγουν να επενδύσουν σε σταθερότητα και καριέρα αντί στην οικογενειακή ζωή.

Παρ' όλα αυτά, οι αρχές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε μέτρα που αποσκοπούν στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με τη γέννηση παιδιών, ακόμη και αν τα άμεσα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αύξηση του ΦΠΑ στις μεθόδους αντισύλληψης έρχεται σε μία στιγμή όπου στην Κίνα αυξάνονται τα ποσοστά του ιού HIV σε αντίθεση με την μείωση που καταγράφεται στον υπόλοιπο κόσμο, λόγω του στίγματος και της περιορισμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Τα περισσότερα νέα περιστατικά μόλυνσης με τον ιό αποδίδονται σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη.

Μεταξύ 2002-2021 το ποσοστό καταγεγραμμένων περιστατικών HIV και AIDS εκτοξεύθηκε από 0,37 ανά 100.000 άτομα σε 8,41, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το επιπλέον κόστος πυροδότησε έντονη δημόσια συζήτηση στη κινεζική πλατφόρμα Weibo, με ορισμένους χρήστες να ανησυχούν, όχι μόνο για την πιθανότητα απρογραμμάτιστης εγκυμοσύνης, αλλά και για το ενδεχόμενο τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα να εξαπλωθούν ταχύτερα αν ο κόσμος χρησιμοποιεί λιγότερα προφυλακτικά.

Κάποιοι μάλιστα έχουν χλευάσει τα νέα μέτρα υποστηρίζοντας ότι οι αυξημένες τιμές δεν πρόκειται να αλλάξουν τη στάση απέναντι στην απόκτηση παιδιού. «Εάν κάποιος δεν μπορεί να αγοράσει προφυλακτικά, πως θα μπορέσει να αντέξει οικονομικά την ανατροφή ενός παιδιού;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης.