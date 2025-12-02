Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές - Άλμα 12% της Bayer μετά το αμερικανικό «ΟΚ» για το Roundup

Οι επενδυτές προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους μετά από την πτωτική χθεσινή συνεδρίαση που σημάδεψε την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Με ήπιες ανοδικές κινήσεις διαπραγματεύονται οι ευρωαγορές την Τρίτη, με τους επενδυτές να προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους μετά από την πτωτική χθεσινή συνεδρίαση που σημάδεψε την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 ενισχύεται οριακά 0,05% στις 575,56 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,48% στις 5.694 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται 0,50% στις 23.715 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,25% στις 8.117 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,10% στις 9.712 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,57% στις 43.509 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ανέρχεται στις 16.514 μονάδες, με +0,77%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκαναν αρνητικό ποδαρικό την Δευτέρα στον τελευταίο μήνα συναλλαγών τους, με τις αγορές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και στην κρίσιμη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 9-10 Δεκεμβρίου. Οι traders προεξοφλούν μια πιθανότητα 87,2% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί επίσης στενά την Fed για τυχόν πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις, δήλωσε η Μέγκαν Γκριν στο CNBC, η οποία συμμετέχει στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας. «Περίπου οι μισές κινήσεις στην καμπύλη μας παράγονται εξ ολοκλήρου εκτός Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η Greene στη Ritika Gupta του CNBC τη Δευτέρα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν έχει δεσμευτεί να μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, αλλά οι οικονομολόγοι αναμένουν γενικά ότι η κεντρική τράπεζα θα το πράξει, δίνοντας σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, ο οποίος πιθανότατα θα σημειώσει περαιτέρω πτώση από τα αντιπληθωριστικά μέτρα στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της περασμένης εβδομάδας, καθώς και από την υποτονική ανάπτυξη και την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Στα εταιρικά νέα, ο γερμανικός γίγαντας Bayer κέρδισε την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ τη Δευτέρα για να περιορίσει τις δικαστικές διαμάχες στις ΗΠΑ σχετικά με το ζιζανιοκτόνο Roundup. Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται 12%.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει χιλιάδες αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ζιζανιοκτόνο έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, και έχει ήδη καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια σε ενάγοντες.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, D. John Sauer, κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο τη Δευτέρα να περιορίσει τις αγωγές που ασκούνται κατά της Bayer, στηρίζοντας το επιχείρημα της εταιρείας ότι ο ομοσπονδιακός νόμος για τα φυτοφάρμακα υπερισχύει των ισχυρισμών που εγείρονται βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας.

«Η στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ αποτελεί σημαντικό βήμα και και καλά νέα για τους Αμερικανούς αγρότες, που χρειάζονται σαφήνεια στις κανονιστικές ρυθμίσεις», δήλωσε ο CEO της Bayer, Μπιλ 'Αντερσον την Τρίτη. «Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς η εσφαλμένη εφαρμογή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα καινοτόμων εργαλείων για τους αγρότες και τις επενδύσεις στην ευρύτερη αμερικανική οικονομία».

Η Bayer απέκτησε την εταιρεία κατασκευής Roundup, Monsanto, για περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς η επιφυλακτικότητα έκανε ξανά την εμφάνισή της στην αμερικανική αγορά, τερματίζοντας το ανοδικό σερί των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων του προηγούμενου μήνα.

Στην αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν ως επί το πλείστον υψηλότερα την Δευτέρα.