Μαρινάκης: Αν δει κανείς τι έχουμε κάνει για τον πρωτογενή τομέα θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά αδιάφοροι είμαστε

«Έχουν δίκιο που εξοργίζονται με αποστροφές ανθρώπων που καταθέτουν, για αυτό και οι άνθρωποι αυτοί ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη» σχολίασε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχουν τρία πράγματα, που ισχύουν και τα τρία ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ότι προφανώς ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, σημαντικό ποσοστό συμπολιτών μας που πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο ως προς το εισόδημά του και όχι μόνο αγρότες- και αγρότες. Το δεύτερο είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αρκετά σημαντικά βήματα για το σύνολο των πολιτών για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και ειδικά, όχι μόνο, και ειδικά για τους αγρότες. Και το τρίτο είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει, δηλαδή με δεδομένα και τα δύο προηγούμενα, αλλά ακόμα και να δεχθούμε όλα όσα λένε, όλα όσα λέει κάθε κοινωνική ομάδα, κανένας δεν μπορεί να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους, να δούνε τα παιδιά τους, να πάνε, εν πάση περιπτώσει, οπουδήποτε. Αυτό νομίζω ότι το 2025 ειδικά, δεν πρέπει καν να το συζητάμε», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον Αντέννα.

Υπογράμμισε ότι «αν δει κανείς τι έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή για να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα, που η αλήθεια είναι ότι για πολλές δεκαετίες ήταν ξεχασμένος από το ελληνικό κράτος, θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά αδιάφοροι είμαστε».

Αναγνώρισε ότι «οι προκαταβολές είναι κατά 25% κατά μέσο όρο λιγότερες απ' ό,τι οι αντίστοιχες περσινές προκαταβολές, για τους εξής λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ότι φέτος έγιναν λιγότερες αιτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, 44.000 λιγότερες αιτήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φέτος είναι μια διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, όπου ο στόχος ποιος είναι; Στο τέλος της ημέρας, δηλαδή σε έναν μήνα από τώρα, στο τέλος του χρόνου, οι περισσότεροι και οι αληθινοί αγρότες, οι περισσότεροι, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα, να πάρει περισσότερα απ' ό,τι έπαιρνε τις προηγούμενες χρονιές».

Πρόσθεσε ότι η χώρα μας εκ των ευρωπαϊκών πόρων δίνει περισσότερα ακόμη και από πέρυσι ενώ συμπληρωματικά αυτών ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια περαιτέρω ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους λόγω των έκτακτων συνθηκών που βίωσαν και λόγω της ευλογιάς. Επίσης και οι αγρότες, όχι μόνο οι αγρότες, και όλοι συνολικά, όλα τα φυσικά πρόσωπα από 1/1/26 θα επωφεληθούν της μεγαλύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών».

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «κανένας δεν αμφισβητεί την ανάγκη σε μια χώρα, η οποία βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού και οι πολίτες πλήρωσαν χωρίς να ευθύνονται πολύ ακριβά το... "μάρμαρο" για πάρα πολλά χρόνια, ότι πρέπει με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο να πάρουν πίσω αυτά τα οποία στερήθηκαν. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα όλοι να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι θέλουμε η χώρα μας να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά, ότι τα χρήματα δεν προκύπτουν από έναν μαγικό τρόπο». Είπε ακόμη ότι ως προς τις επενδύσεις ήμασταν στο 11%, έχουμε πάει στο 17%, πρέπει να φτάσουμε το 20% και να το ξεπεράσουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί το 2026 λέει ο προϋπολογισμός ότι θα έχουμε αύξηση 98% ως προς τις επενδύσεις σε σχέση με πριν από έξι χρόνια. Αυτό σημαίνει παραπάνω δουλειές, μισό εκατομμύριο έχουμε δημιουργήσει, για τον κόσμο που δεν είχε δουλειά και παραπάνω έσοδα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι «το κράτος για να δώσει παραπάνω πρέπει να έχει μια κυβέρνηση που αυξάνει τα έσοδα. Και έχει μια κυβέρνηση που αυξάνει τα έσοδα. Τα έσοδα τα έχουμε αυξήσει με λιγότερους φόρους. Παραπάνω έσοδα, λιγότεροι φόροι μήπως και το καταλάβει και η αντιπολίτευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Δίνουμε σε όλους όσα παραπάνω μπορούμε. Το να έρθουμε, λοιπόν, να κοροϊδέψουμε τον κόσμο και του πρωτογενούς τομέα και να πούμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε, όπως κάνει η αντιπολίτευση ουσιαστικά θα επαναφέρει τη χώρα εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια».

Ως προς τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, είπε ότι θεωρεί πως «είναι καθήκον μας ο διάλογος και θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου που δεν έχει σταματήσει ποτέ στην πραγματικότητα ο διάλογος με τους αγρότες. Θυμίζω ότι μετά από έναν πολύ παραγωγικό διάλογο πριν από δύο χρόνια υλοποιήθηκαν δύο εκ των διαχρονικότερων αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα, η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας και όχι μόνο αυτά, αλλά αυτά ήταν δύο πιο εμβληματικά αιτήματά τους. Αλλά διάλογος "ναι" αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και ουσιαστικά μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας κάνει κακό στην κοινωνία. Άρα, για να πούμε την αλήθεια, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί να πάει είτε γιατί εργάζεται είτε γιατί εκεί είναι η οικογένειά του στο τέλος της ημέρας γίνεται κακό σε εκείνον. Θεωρώ, λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, ότι μόνο κακό κάνουν τα μπλόκα».

Έκανε μια παράλληλη αναφορά στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και στο ότι «φτάσαμε επιτέλους τα τελευταία χρόνια, κάθε κατάληψη σε πανεπιστήμιο -αυτονοήτως είναι μια παράνομη πράξη- να εκκενώνεται σε λίγα λεπτά, άντε σε λίγες ώρες. Προχωράει η κοινωνία μπροστά. Ακόμα και στην Ελλάδα που τα αυτονόητα άργησαν να γίνουν δεδομένα, γίνανε και η κοινωνία ωριμάζει. Το 2025 δεν είναι ούτε 2015, ούτε 2005, ούτε 1995. Το κλείσιμο του δρόμου είναι μία πράξη, θεωρώ, που στο τέλος της ημέρας ζημιώνει το σύνολο της κοινωνίας. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τους αγρότες, να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε σε όλη την κοινωνία, όχι μονόπλευρα μόνο σε μία κοινωνική ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματά τους, είμαστε εδώ και λύνουμε πολλά από αυτά. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, διορθώνουμε και λάθη…».

Με αιχμή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «έχουν δίκιο που εξοργίζονται με διάφορες αναφορές και αποστροφές ανθρώπων που καταθέτουν, για αυτό και οι άνθρωποι αυτοί ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη. Έχει σχηματιστεί μία πολύ σοβαρή ποινική δικογραφία, πέραν της διερεύνησης για τις όποιες ευθύνες για να πολιτικά πρόσωπα, η οποία θεωρώ, εκ της όποιας επαγγελματικής μου εμπειρίας, ότι θα οδηγήσει και σε πολύ σοβαρές κατηγορίες για όσους κρίνει η Δικαιοσύνη ότι πρέπει να απευθυνθούν. Δεν είναι μία υπόθεση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πέρασε στα ψιλά από τη Δικαιοσύνη, όπως δυστυχώς συνέβαινε για πολλά χρόνια στο παρελθόν».

Πρόσθεσε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις για όσους πήραν χρήματα, ενώ δεν έπρεπε να πάρουν και από κει και πέρα… Προσέξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η όλη διαχείριση στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν είναι στα θετικά αυτής της Κυβέρνησης. Δεν είναι στα θετικά, είναι στα αρνητικά και δουλειά μας είναι να το μετατρέψουμε τουλάχιστον αυτό το οποίο συνέβη σε μία πολιτική η οποία θα βάλει ένα τέλος σε αυτή την παθογένεια 30 ετών».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη περί συγκάλυψης υπογράμμισε: «εγώ δεν έκρυψα τα λόγια μου, ούτε ο πρωθυπουργός τα έχει κρύψει, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές για έλεγχο και μπλόκαρε δεκάδες χιλιάδες πληρωμές. Ένας εκ των λόγων που μια μειοψηφία αγροτών, όχι το σύνολο του αγροτικού κόσμου, πολλές φορές έβγαινε στους δρόμους. Μία μικρή μειοψηφία, το ξαναλέω, κάποιες φορές φώναζε… γιατί γινόντουσαν έλεγχοι διασταυρωτικοί και μπλοκάρονταν πληρωμές. Ξέρετε κάτι; Είναι δύσκολη άσκηση. Ξέρετε πολλές φορές μαζί με τους πολλούς, υγιώς λειτουργούντες που φωνάζουν, παρεισφρύουν και κάποιοι επιτήδειοι οι οποίοι βλέπουν ότι πλέον γίνονται έλεγχοι και καπηλεύονται τον αγώνα των άλλων… Αλλά δουλειά της κυβέρνησης… δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν στα μπλόκα για να τους "χρεώσω" στην υγιή πλειοψηφία, στην υγιώς λειτουργούσα πλειοψηφία ή στην νοσηρώς λειτουργούσα μειοψηφία. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω τέτοια δυνατότητα, ούτε είμαι δικαστής. Αυτό που θα σας πω επειδή μου είπατε… για να μην αποφύγω για τον κ. Ανδρουλάκη, την τελευταία φορά που πήγε να χτίσει αφήγημα συγκάλυψης και ο κύριος Ανδρουλάκης, μαζί με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, πολιτικά τουλάχιστον, βρήκε τείχος στην αλήθεια. Θεωρώ ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο τις λέξεις όταν τις χρησιμοποιούμε γιατί στο τέλος της ημέρας χάνουμε την οποιαδήποτε αξιοπιστία μας. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από πουθενά ότι η Κυβέρνηση αυτή διαδραμάτισε κάποιον ρόλο συγκάλυψης σε αυτό το οποίο συνέβαινε, δυστυχώς για 30 χρόνια, στη χώρα όπου πλήρωσε 3 δισ. για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις».

Η συζήτηση κορυφώθηκε με τον κ. Μαρινάκη να επιτίθεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όσα υποστηρίζει είναι ανακριβή και παραπλανητικά. Όπως εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε μια παλιά κοινωνική σχέση που αφορά τον αείμνηστο πατέρα του πρωθυπουργού και όχι τον ίδιο, και ότι παρόμοιες αναφορές επαναφέρουν ένα ύφος πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν τιμά ούτε τον ίδιο ούτε το κόμμα του. Χαρακτήρισε μάλιστα τις δηλώσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ως «καρικατούρα λαϊκισμού», σημειώνοντας ότι η σοβαρή πολιτική κρίνεται από τη συνέπεια και όχι από υπερβολικές καταγγελίες.

Και κατέληξε λέγοντας: «Κάθε πολίτης αυτής της χώρας, είτε είναι πολιτικός, είτε δεν είναι, σε μία Δημοκρατία μπορεί να πάει μόνος του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του, όπου θέλει. Και αν δεν είναι καλός σε αυτό που κάνει ―εν προκειμένω αν δεν είναι καλός πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής― θα τον κρίνουν οι πολίτες και θα τον ψηφίσουν θετικά αν είναι καλός, αρνητικά αν δεν είναι καλός. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος του κόμματος που υπέστη, το ΠΑΣΟΚ υπέστη τα προηγούμενα χρόνια, όπως και η Νέα Δημοκρατία, αυτήν τη χυδαία κι επικίνδυνη ρητορική, του λαϊκισμού και της πλατείας, όπου κάποιοι δεν μπορούσαν να πάνε κάπου, στην πόλη τους, στο χωριό τους, στην περιοχή τους, επειδή κάποιοι ήταν αγανακτισμένοι. Δεν μπορεί ο πρόεδρος του κόμματος που υπέστη, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη ρητορική, να την αναπαράγει. Τι σημαίνει δεν θα μπορούσαν να πάνε για καφέ; Όποιος θέλει μπορεί να πάει για καφέ, όπου θέλει. Και αν δεν είναι καλός σε αυτό που κάνει, θα πάει σπίτι του από τον κόσμο. Οι πολίτες μας αξιολογούν. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανεξελέγη από τους πολίτες με μεγαλύτερο ποσοστό για να είναι εκ νέου πρωθυπουργός της χώρας. Έχει μπροστά του ενάμιση χρόνο και θα έρθει η ώρα ξανά το 2027 να κριθεί από τους πολίτες. Αν έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κόσμος θα πει Ανδρουλάκης. Εάν δεν έχει δίκιο κύριος Ανδρουλάκης, ο κόσμος θα πει Μητσοτάκης ή οτιδήποτε άλλο. Ας αφήσει, λοιπόν, αυτά τα ρητορικά σχήματα ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν τιμούν καθόλου ούτε τον ίδιο, ούτε την ιστορία του κόμματός του, που με τις τεράστιες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές που έχουμε, ποτέ δεν υιοθέτησε τέτοια ακραία ρητορική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ