Παπαστεργίου για κάμερες: Θα ανακοινωθούν τα σημεία που θα τοποθετηθούν

Σήμερα περνά από την Ολομέλεια της Βουλής η νομοθεσία προκειμένου το σύστημα να είναι νόμιμο και να κινηθούν οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς.

Θα ανακοινωθούν τα σημεία που θα μπουν οι κάμερες. Ο σκοπός δεν είναι να αιφνιδιάσουμε κανέναν, ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα, διευκρίνισε πως αυτή τη στιγμή «στη διάθεσή μας έχουμε περίπου 30 κάμερες στην Αττική Οδό και άλλες 12 σε λεωφορειολωρίδες, ωστόσο η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε να βάζει 388 κάμερες και ξεκινά ο διαγωνισμός για 2.500 κάμερες σε όλη την Αττική».

«Αναφορικά με τις κάμερες, σήμερα περνά από την Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα ολοκληρώνουμε την νομοθεσία προκειμένου και το σύστημα για την ενιαία επιτήρηση ή παρατήρηση των καμερών να είναι νόμιμο και βέβαια να κινήσουμε διαδικασίες και διαγωνισμούς για την τοποθέτηση των νέων καμερών. Θα ανακοινωθούν τα σημεία που θα μπουν οι κάμερες. Ο σκοπός δεν είναι να αιφνιδιάσουμε κανέναν αλλά οι πολίτες σαν ξέρουν ότι οι κάμερες δουλεύουν και κλήσεις οι οποίες έρχονται για να μην περνούν με κόκκινο.

Η κουβέντα που θα γίνει στη Βουλή σήμερα αφορά στα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με τις κάμερες. Οι κάμερες θα γράφουν και από μπροστά ώστε να φαίνεται και το άτομο που οδηγεί. Οι καινούριου τύπου κάμερες έχουν εγκεκριμένους αλγόριθμους ΑΙ, και η φωτογραφία έχει θολωμένο όλο το υπόλοιπο τοπίο και αφήνει μόνο τον οδηγό ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία. Αστυνομικό όργανο δίνει την κλήση συνεπώς δεν υπάρχει αμφιβολία για την ροή της διαδικασίας», είπε.

Για το πότε θα έρχεται η κλήση: «Αυτός ήταν και ο πυρήνας του προβλήματος. Είχαμε κάμερες που δεν δούλευαν, είχαμε ένα κατακερματισμένο σύστημα, οι κλήσεις πήγαινα κάποια στιγμή στους δήμους και οι δήμοι είχαν περιθώριο 5 χρόνια να βεβαιώσουν την κλήση και άλλα 5 χρόνια να την εισπράξουν. Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι για παράβαση και μετά από κάποιες ώρες το αστυνομικό όργανο επιβεβαιώνει την παράβαση, θα έρχεται στο wallet. Σου έρχεται και η φωτογραφία στο κινητό σου για να επιβεβαιώσεις ότι ήσουν εσύ ή έγινε κάποιο λάθος. Έως τώρα ψάχνουμε κάμερες από τυροπιτάδικα και φαρμακεία για να βεβαιώσουμε παραβάσεις. Θα πρέπει να μπουν κάμερες σε επικίνδυνα σημεία».

Για την πλατφόρμα ελέγχου για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους: «Το υπ. Υγείας πέρασε ένα νομοσχέδιο το καλοκαίρι το οποίο έχει 3 βασικούς ψηφιακού πυλώνες. Πρώτον, πολλά κέντρα διασκέδαση έβαζαν μέσα ανήλικους κάτι που απαγορεύεται. Θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα που και το σχολείο και το κέντρο διασκέδασης να έχουν δηλώσει από πριν ότι υπάρχει ιδιωτική εκδήλωση. Η δεύτερη πλατφόρμα είναι ποιοι προσφέρουν αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα. Όσοι πωλούν αυτά θα πρέπει να εγγραφούν για να ελεγχθούν και να υπάρχει μία ιχνηλάτηση. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι το πώς επιβεβαιώνεις την ηλικία του ανήλικου. Τα παιδιά δεν κυκλοφορούν με κανονικές ταυτότητες. το kids wallet είναι ήδη στον «αέρα» αλλά και στο κανονικό μας wallet μπορεί κάποιος να ελέγξει αν το παιδί είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη».



