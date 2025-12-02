Το Insider συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας, λόγω της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενώσεως, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).