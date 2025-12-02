Ειδήσεις

Το Insider συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Insider συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ
Το Insider συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ..

Το Insider συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας, λόγω της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενώσεως, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

Ξεπάγωσε με Ελπιδοφόρο - Νοιαζόμαστε και Προσπαθούμε το σύνθημα - Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στην Οξφόρδη

Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

tags:
Στάση εργασίας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider