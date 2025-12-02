Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ήρων: Από τα φθηνότερα της αγοράς το πράσινο τιμολόγιο

Newsroom
Αμετάβλητες διατηρεί τις τιμές, ο πάροχος ρεύματος Ήρων, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αμετάβλητες στα επίπεδα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου διατηρεί τις τιμές, ο πάροχος ρεύματος Ήρων, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το «πράσινο τιμολόγιο» του Ήρων αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς:

Μάλιστα, επισημαίνονται οι ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων Ήρων Blue Generous, με το 18μηνο συμβόλαιο Ήρων Blue Generous Max να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.

Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα Ήρων Yellow One παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025:


