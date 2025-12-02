Bayer: Η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει τον περιορισμό των αγωγών κατά της Roundup

Η εταιρεία αντιμετωπίζει χιλιάδες αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ζιζανιοκτόνο έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας και έχει ήδη καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια.

Tην υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ κέρδισε ο γερμανικός βιοτεχνολογικός γίγαντας Bayer, προκειμένου να περιορίσει τις δικαστικές διαμάχες στις ΗΠΑ σχετικά με το ζιζανιοκτόνο Roundup. Οι μετοχές της εταιρείας εκτοξεύθηκαν κατά 14% υψηλότερα.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει χιλιάδες αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ζιζανιοκτόνο έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, και έχει ήδη καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια σε ενάγοντες.

Σύμφωνα με το CNBC, o Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, D. John Sauer, κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο τη Δευτέρα να περιορίσει τις αγωγές που ασκούνται κατά της Bayer, υποστηρίζοντας το επιχείρημα της εταιρείας ότι ο ομοσπονδιακός νόμος για τα φυτοφάρμακα προκαταλαμβάνει τους ισχυρισμούς που υποβάλλονται βάσει του κρατικού δικαίου.

«Η υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό βήμα και καλά νέα για τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι χρειάζονται κανονιστική σαφήνεια», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer, Bill Anderson. «Τα διακυβεύματα δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα, καθώς η κακή εφαρμογή του ομοσπονδιακού νόμου θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα καινοτόμων εργαλείων για τους αγρότες και τις επενδύσεις στην ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται πως η Bayer απέκτησε την εταιρεία Monsanto, που κατασκευάζει το Roundup, το 2018 για πάνω από 60 δισ. δολάρια.