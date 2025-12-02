Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

Στα 18,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα η μέση χρέωση, μειωμένη κατά 3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αμετάβλητες οι χρεώσεις των περισσότερων προμηθευτών.

Εικόνα σταθερότητας προκύπτει από τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Δεκέμβριο, με δεδομένο εξάλλου ότι οι περισσότεροι προμηθευτές επέλεξαν να διατηρήσουν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους.

Από τους παρόχους που κινήθηκαν καθοδικά, η μεγαλύτερη μείωση έφτασε το -20%. Μόνον μία εταιρεία προχώρησε σε ανατίμηση, κατά 6%.

Οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 25,3 λεπτά ανά kWh. Ως συνέπεια, σε σχέση με τον Οκτώβριο παραμένει σταθερό το φθηνότερο ειδικό προϊόν, ενώ αποκλιμακώνεται ελαφρώς το ακριβότερο.

Επίσης, σύμφωνα με τις χρεώσεις όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στον εργαλείο energycost της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ), η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Δεκεμβρίου διαμορφώνεται στα 18,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτό σημαίνει πως σε μηνιαία βάση σημειώνεται μείωση 3%, καθώς η μέση τιμή τον Νοέμβριο είχε διαμορφωθεί στα 19 λεπτά ανά kWh.

Αιτία για τη μικρή αποκλιμάκωση αποτέλεσε η οριακή ελάττωση κατά 5% περίπου της χονδρεμπορικής τον Νοέμβριο, όταν και έκλεισε στα 106,45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 112,32 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Οκτώβριο. Όπως έγραψε το Insider.gr, η οριακή ελάττωση προήλθε κατά κύριο λόγο από τις ήπιες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σχεδόν όλο τον προηγούμενο μήνα – συνθήκες οι οποίες είχαν ως συνέπεια να παραμείνει συγκρατημένη η ζήτηση και να παραμείνει ενισχυμένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των εταιρειών:

- Στα 13,928 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της (Γ1) της ΔΕΗ τον Δεκέμβριο, έναντι 13,9 τον Νοέμβριο. Η χρέωση, που είναι πρακτικά αμετάβλητη σε μηνιαία βάση, προκύπτει με έκπτωση 0,32% επί της βασικής χρέωσης, την οποία θα λάβουν στο σύνολό της όσοι πελάτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους καθώς και είναι εγγεγραμμένοι (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, η χρέωση για τον καινούριο μήνα είναι 13,974 λεπτά ανά kWh, από 15,378 λεπτά τον Νοέμβριο. Η τιμή αφορά τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ διατηρεί μέχρι και τον Δεκέμβριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή είναι 12,333 λεπτά ανά kWh. Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 500 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 16,619 λεπτά ανά kWh.

- Στα 15,9 λεπτά ανά kWh τιμολογείται από την Protergia (Metlen) το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η χρέωση είναι σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

- Σταθερό διατήρησε η ΗΡΩΝ το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση τον Δεκέμβριο είναι 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

- Τιμή 15,241 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Enerwave (πρώην Elpedison) για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Από την 101 κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση τον Δεκέμβριο είναι 23,194 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με μείωση 12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε διαμορφωθεί σε 26,4 λεπτά.

- Στα 20,9 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Δεκέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Καταγράφεται αύξηση 6% σε σχέση με τη χρέωση Νοεμβρίου (19,7 λεπτά).

- Μείωση κατά 20% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Δεκέμβριο έχει τιμή 15,671 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,488 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

- Χρέωση 19,961 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Πρακτικά η τιμή είναι αμετάβλητη σε σχέση με τον Νοέμβριο (19,936 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

- Στα 25,252 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα (25,227 λεπτά).