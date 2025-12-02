15 εκατομμύρια απόπειρες διαδικτυακών επιθέσεων με τη «μάσκα» του VPN

Η τάση της Gen Z να χρησιμοποιεί εργαλεία προστασίας της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο μπορεί να την καταστήσει στόχο κυβερνοεγκληματιών.

Η τάση της Gen Z να χρησιμοποιεί εργαλεία προστασίας της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο μπορεί να την καταστήσει στόχο κυβερνοεγκληματιών. Ειδικότερα, από τον Οκτώβριο 2024 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025, η Kaspersky εντόπισε περισσότερες από 15 εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεων, μεταμφιεσμένων σε εφαρμογές VPN. Αντί να προστατεύουν τους χρήστες, αυτά τα ψεύτικα ή «σπασμένα» VPN συχνά εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό ή ανεπιθύμητα προγράμματα - από downloaders και adware μέχρι trojans που μπορούν να κλέψουν δεδομένα και να δώσουν πρόσβαση στους επιτιθέμενους απομακρυσμένα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Gen Z χρησιμοποιεί VPN, εργαλεία κρυπτογράφησης, ανώνυμους browsers και άλλες τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας δύο φορές πιο συχνά συγκριτικά με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Μεγαλώνοντας στην εποχή των διαρροών δεδομένων, του αλγοριθμικού tracking και των υπερ-συνδεδεμένων κοινωνικών πλατφορμών, έχουν πολύ μεγαλύτερη επίγνωση του πόσο εύθραυστη είναι η διαδικτυακή ιδιωτικότητα. Τα VPN και οι ανώνυμοι browsers έχουν γίνει απαραίτητα στοιχεία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια της online ταυτότητας και την ασφαλή χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi.

Αυτή η εξέλιξη ωστόσο συνοδεύεται από έναν απρόσμενο κίνδυνο: Επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, πολλοί νέοι χρήστες στρέφονται σε δωρεάν, «σπασμένα» ή παραποιημένα VPN - εργαλεία που μοιάζουν ασφαλή, αλλά στην πραγματικότητα τους εκθέτουν σε πολύ μεγαλύτερο ρίσκο. Μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025, οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν πάνω από 15 εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεων μεταμφιεσμένων σε διάφορες εφαρμογές VPN.

Κατά την περίοδο που εξετάστηκε, οι πιο συνηθισμένες απειλές ανήκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες κακόβουλου και πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού. Το AdWare ήταν στην κορυφή της λίστας με 284.261 περιστατικά, συνεχίζοντας να ενοχλεί τους χρήστες με παρεμβατικές διαφημίσεις, ανεπιθύμητες ανακατευθύνσεις και επιθετικό tracking. Ακολούθησαν τα trojans με 234.283 ανιχνεύσεις, που αποτελούν σοβαρή απειλή λόγω της ικανότητάς τους να κλέβουν δεδομένα και να παρέχουν πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο σε μολυσμένα συστήματα.

Οι απειλές τύπου Downloader κατέλαβαν την τρίτη θέση με 197.707 περιστατικά, λειτουργώντας ως βασικό σημείο εισόδου για την εγκατάσταση πρόσθετου κακόβουλου λογισμικού στις συσκευές των θυμάτων.

Παράδειγμα σελίδας phishing μεταμφιεσμένης ως γνωστό VPN

Οι ερευνητές της Kaspersky εντόπισαν επίσης σελίδες phishing που μιμούνται τις οθόνες σύνδεσης γνωστών υπηρεσιών VPN. Αυτοί οι ιστότοποι παραπλανούν τους χρήστες έτσι ώστε να εισάγουν τα στοιχεία τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν πρόσβαση στους VPN λογαριασμούς τους - και ενδεχομένως και σε άλλους, αν χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό σε πολλές πλατφόρμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις phishing σελίδες μοιάζουν εντυπωσιακά μεταξύ τους, γεγονός που υποδεικνύει ότι πιθανότατα δημιουργήθηκαν μέσω phishing kits που επιτρέπουν την παραγωγή μαζικών, καλοστημένων ψεύτικων σελίδων με ελάχιστο κόπο.

«Η Gen Z μπορεί να είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα ιδιωτικότητας, αλλά είναι επίσης πρακτική και πολλές φορές κινείται με οδηγό την ευκολία. Αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί ένα περιθώριο που οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται ενεργά. Μπορεί για παράδειγμα να προωθούν πειρατικές εκδόσεις “premium” VPN υπηρεσιών ή εφαρμογές που μιμούνται τα ονόματα και τον σχεδιασμό γνωστών brands ιδιωτικότητας. Έτσι, νέοι χρήστες που πιστεύουν ότι ενισχύουν την προστασία τους, στην πραγματικότητα μπορεί να παραδίδουν την πρόσβαση στις συσκευές και τα προσωπικά τους δεδομένα απευθείας σε επιτιθέμενους», σημειώνει ο Evgeny Kuskov, Security Expert της Kaspersky.

Για να βοηθήσει τη Gen Z να αντιμετωπίσει τις ψηφιακές απειλές στον χώρο της ψυχαγωγίας, η Kaspersky δημιούργησε το διαδραστικό παιχνίδι “Case 404”, το οποίο μιλά στη δική τους γλώσσα. Το παιχνίδι μεταφέρει τους παίκτες σε έναν κόσμο όπου φαινομενικά αθώα downloads και προσφορές κρύβουν σοβαρούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Οι χρήστες ανακαλύπτουν παίζοντας τις κρυμμένες απειλές και μαθαίνουν πώς να προστατεύονται από malware, απάτες και διαρροές προσωπικών δεδομένων.

Ως επιβράβευση για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια αποκλειστική έκπτωση στο Kaspersky Premium - παρέχοντάς τους τα αξιόπιστα εργαλεία που χρειάζονται για να περιηγούνται με ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον.

