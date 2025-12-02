Αύξηση στον τζίρο και τον όγκο του χονδρεμπορίου το γ' τρίμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του 2024.
Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2024μ σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Αναλυτικότερα, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 1,3%
• Αυγούστου, χωρίς μεταβολή και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 3,2%
Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 4,0%
• Αυγούστου, αύξηση 2,2% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 2,9%