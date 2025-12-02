Οικονομία | Ελλάδα

Αύξηση στον τζίρο και τον όγκο του χονδρεμπορίου το γ' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αύξηση στον τζίρο και τον όγκο του χονδρεμπορίου το γ' τρίμηνο
Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του 2024.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2024μ σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αναλυτικότερα, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιουλίου, αύξηση 1,3%
• Αυγούστου, χωρίς μεταβολή και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 3,2%

Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιουλίου, αύξηση 4,0%
• Αυγούστου, αύξηση 2,2% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 2,9%

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

Ξεπάγωσε με Ελπιδοφόρο - Νοιαζόμαστε και Προσπαθούμε το σύνθημα - Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στην Οξφόρδη

Πράσινα τιμολόγια: Εικόνα σταθερότητας τον Δεκέμβριο - Από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά kWh

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Εμπόριο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider