Samsung: Τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων τριών ετών αναμένει για το γ' τρίμηνο

Τα υψηλότερα κέρδη από το 2022 αναμένεται να ανακοινώσει η Samsung για το τρίτο τρίμηνο, καθώς ο νοτιοκορεάτικος τεχνολογικός κολοσσός δέχτηκε ώθηση από την αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης λόγω υψηλότερης ζήτησης για διακομιστές.

Σύμφωνα με το Reuters, η Samsung αναμένεται να ανακοινώσει λειτουργικά κέρδη 10,1 τρισ. γουόν (7,11 δισε. δολάρια) για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, δηλαδή ετήσια αύξηση 10%, σύμφωνα με την LSEG SmartEstimate.

Οι αναλυτές απέδωσαν την ανάκαμψη κυρίως στις καλύτερες τιμές των συμβατικών τσιπ μνήμης, οι οποίες θα αντισταθμίσουν τον χαμηλότερο όγκο πωλήσεων των τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), καθώς η Samsung δεν έχει ακόμη προμηθεύσει τα τελευταία προϊόντα HBM της στην Nvidia.

Τα τσιπ HBM, που αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σχεδιασμένα ώστε να μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και να επιτρέπουν την ταχύτερη επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω της κάθετης στοίβαξης των ημιαγωγών.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η ζήτηση για τσιπ μνήμης, ιδίως από εταιρείες-κολοσσούς και επενδυτικά πρότζεκτ σχετικά με το AI για υπηρεσίες όπως το ChatGPT, έχει αυξήσει το φόρτο εργασίας των γενικών διακομιστών, ενισχύοντας έτσι τις τιμές των συμβατικών τσιπ μνήμης.

Οι τιμές ορισμένων τσιπ DRAM, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διακομιστές, smartphone και υπολογιστές, αυξήθηκαν κατά 171,8% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce.

Ενώ η δραστηριότητα της Samsung στον τομέα των συμβατικών τσιπ μνήμης είχε καλές επιδόσεις, οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι καθυστερήσεις στην προμήθεια των τελευταίων τσιπ HBM3E 12 στην Nvidia έπληξαν τα κέρδη και την τιμή της μετοχής της.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η διάθεση της αγοράς απέναντι στις μετοχές της Samsung και στον τομέα των τσιπ, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής τσιπ μνήμης και τσιπ βάσει συμβολαίων, αναμένεται να βελτιωθεί, καθώς η εταιρεία εξασφαλίζει συμφωνίες προμήθειας με σημαντικούς πελάτες, όπως η OpenAI και η Tesla.

Οι μετοχές της Samsung έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 43% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας προμήθειας επεξεργαστών με την Tesla τον Ιούλιο.