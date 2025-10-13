Κόσοβο: Καμία πολιτική δύναμη δεν κυριάρχησε στις δημοτικές εκλογές

Χαρακτηριστικό των χθεσινών εκλογών ήταν η μικρή συμμετοχή, που κυμάνθηκε στο 39,4%.

Στις δημοτικές εκλογές, που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στο Κόσοβο, στους 21 από τους 38 δήμους εξελέγησαν δήμαρχοι από τον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρος σε 17 δήμους θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καμία πολιτική δύναμη δεν έχει την απόλυτη κυριαρχία στο Κόσοβο. Το κίνημα «Αυτοδιάθεση», του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι, επικράτησε σε τρεις δήμους από τον πρώτο γύρο. Από τρεις δήμους κατέκτησαν και τα άλλα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου και η Δημοκρατική Ένωση.

Στην πρωτεύουσα Πρίστινα ο δήμαρχος θα εκλεγεί στον δεύτερο γύρο, όπου θα αναμετρηθούν οι υποψήφιοι του κινήματος «Αυτοδιάθεση» και της Δημοκρατικής Ένωσης Κοσόβου.

Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στους δήμους όπου οι Σέρβοι αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό. Στους εννέα από τους δέκα δήμους επικράτησαν, με ποσοστά άνω του 60%, οι υποψήφιοι της Σερβικής Λίστας, η οποία υποστηρίζεται από το Βελιγράδι.

Σε τέσσερις δήμους στο βόρειο Κόσοβο (Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβετσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ) οι Σέρβοι επανέρχονται στην εξουσία έπειτα από δυόμιση χρόνια απουσίας. Στους δήμους αυτούς στις προηγούμενες, επαναληπτικές, εκλογές οι Σέρβοι απείχαν και έτσι εξελέγησαν Αλβανοί δήμαρχοι.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συνεχάρη την ηγεσία της Σερβικής Λίστας για την επιτυχία στις δημοτικές εκλογές.

«Είμαι περήφανος για εσάς, για τον αγώνα σας, περήφανος για τον λαό μας στο Κόσοβο και τα Μετόχια, παρόλο που σας ξέγραψαν, καταφέρατε να αντισταθείτε. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξεγράψουν την σερβική ταυτότητα. Ζήτω ο σερβικός λαός, ζήτω η Σερβία!», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ