Σε ρυθμούς deals η Λεωφόρος Αθηνών - Άλμα άνω του 3,5% ο ΟΠΑΠ

Απόσταση ασφαλείας από τις 2.100 μονάδες επιχειρεί να «χτίσει» ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, με τη Λεωφόρο Αθηνών να κινείται στους ρυθμούς δύο σημαντικών deals.

Το πρώτο αφορά τη συνένωση Allwyn-ΟΠΑΠ που δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.

Το δεύτερο αφορά τη συμφωνία Eurobank-Fairfax για την εξαγορά, από τη δεύτερη, της Eurolife Life έναντι 813 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Και οι δύο μετοχές αντιδρούν ανοδικά και, μάλιστα, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στη σύνθεση του FTSE Large Cap.

Εκτός συνόρων, οι επενδυτές βιώνουν ένα μικρό deja vu, με τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας να αναζωπυρώνεται και με τον Λεκορνί να επιστρέφει στη θέση του Πρωθυπουργού της Γαλλίας σε μια νέα απόπειρα να εγκριθεί ο γαλλικός προϋπολογισμός πριν το τέλος του έτους.

Αν και οι αγορές έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα λιγότερο «ευαίσθητες» απέναντι στο γαλλικό «δράμα», οι εξελίξεις στο Παρίσι και συνδυασμό με τη διαφαινόμενη νέα κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου αναμένεται να δώσουν τον τόνο αυτή την εβδομάδα.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Fast Finance, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο εμπορικός πόλεμος και πώς μπορεί να επηρεαστεί η ελληνική οικονομία, ωστόσο «η ψυχολογία στις αγορές είναι το Α και το Ω. Μην ξεχνάμε ότι οι αγορές βρίσκονται σε μόνιμα ιστορικά υψηλά, με τις αποτιμήσεις σε κάποιες περιπτώσεις υπερβολικές. Μένει ενάμισης μήνας για το κλείσιμο βιβλίων του έτους και το volatility έκανε την εμφάνισή του νωρίς».

Επιπλέον, η Fast Finance σχολιάζει ότι η ελληνική αγορά αναμένει και την ετυμηγορία του MSCI περί αναβάθμισης, καθώς «είναι αυτός που δίνει το σινιάλο για τα flows των ξένων θεσμικών», και υπενθυμίζει ότι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος φέρνουν νέα για το ελληνικό αξιόχρεο από S&P, Scope και Fitch. «Όλα τα παραπάνω είναι ικανά να διατηρήσουν το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, με το volatility να έχει τον πρώτο λόγο, θυμίζοντας ότι τα κέρδη για τον ΓΔ για το 2025 είναι 43% και για τον τραπεζικό 92%» αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Λίγο μετά τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.111,74 μονάδες με οριακά κέρδη 0,08%, ενώ με εναλλαγές προσήμου κινείται ο δείκτης των τραπεζών που, αυτή τη στιγμή, υποχωρεί 0,07% στις 2.462,45 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 53 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 51 που υποχωρούν και 47 αμετάβλητων, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 37,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,14 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.