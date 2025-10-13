Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η OHA επενδύει 41 εκατ. ευρώ στην Ideal Holdings

Η OHA διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης με την Ideal Holdings, υπό μειοψηφική συμμετοχή, έως και επιπλέον 200 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης διετίας.

Σε πρόσθετη επένδυση, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο Εταιρικό Όχημα («CV») στο 25%, με πρόσθετη καταβολή €41 εκατ. σε μετρητά στην Ideal Holdings προχώρησε η OHA (UK) LLP.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την εν λόγω επένδυση θα ενισχύσουν περαιτέρω την ταμειακή θέση της Ideal Holdings.

Το CV κατέχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων της IDEAL Holdings, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • attica Department Stores
  • Byte, Adacom, Bluestream («ICT»)
  • Μπάρμπα Στάθης & Χαλβατζής.

Περαιτέρω, μέσω του CV, η OHA διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης με την Ideal Holdings, υπό μειοψηφική συμμετοχή, έως και επιπλέον 200 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης διετίας, υποστηρίζοντας τα σχέδια ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης της Εταιρείας.

