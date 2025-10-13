Rebound 6% για τα crypto μετά το sell off - Στα 4 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση

Εξανεμίστηκαν στοιχήματα - ρεκόρ 19 δισ. δολαρίων. Το BTC έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 126.251 δολαρίων στις 6/10 και μετρά άνοδο 23% στο 2025.

Ανακάμπτουν τα κρυπτονομίσματα τη Δευτέρα μετά τις απότομες απώλειες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του sell off που ξέσπασε το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η συνδυασμένη αγοραία αξία όλων των κρυπτονομισμάτων σημείωσε άλμα 6% φτάνοντας τα 4 τρισ. δολάρια τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko.

Το Bitcoin κερδίζει 0,8% στα 115.230 δολάρια, αφού υποχώρησε κάτω από τα 105.000 δολάρια την Παρασκευή στις ΗΠΑ. Τα μικρότερα tokens ανέκτησαν επίσης κάποιο έδαφος, με το Ether να επιστρέφει στα περίπου 4.100 με κέρδη 0,88% δολάρια αφού διολίσθησε στα 3.500 δολάρια. Το Solana ενισχύεται 0,61% στα 197 δολάρια, το XRP σημειώνει ράλι 3,17% στα 2,6 δολάρια.

Τα κέρδη συνέπεσαν με τις δηλώσεις της Κυριακής από τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς που επιχείρησαν να αποκλιμακώσουν τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα. Υπενθυμίζεται πως το ρεκόρ των 19 δισ. δολαρίων σε crypto - bets εξανεμίσθηκε και οι τιμές των κρυπτονομισμάτων κατρακύλησαν μετά τους σοβαρούς νέους δασμούς στην Κίνα που ανακοίνωσε ο Τραμπ την Παρασκευή, με τη μόχλευση να πυροδοτεί πρόσθετες απώλειες για τους traders.

«Η ανάκαμψη οφείλεται στο συμφιλιωτικό μήνυμα από τον Τραμπ», εξήγησε ο Ρίτσαρντ Γκάλβιν, συνιδρυτής του hedge fund DACM. Τα περισσότερα altcoins εξακολουθούν να διαπραγματεύονται πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο που βρίσκονταν στις 9 Οκτωβρίου, πρόσθεσε. «Κοιτάζοντας μπροστά, ο κίνδυνος, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, παραμένει υψηλός και η αγορά είναι εκτεθειμένη σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ανακοινώσεις κλιμάκωσης του εμπορικού δασμολογικού πολέμου» συμπλήρωσε.

Ο αντίκτυπος του sell-off ήταν ισχυρός. Το Ethena USDe, το τρίτο μεγαλύτερο stablecoin, έχασε για λίγο την «πρόσδεσή» του στο δολάριο. Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών assets αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα περισσότεροι από 1,6 εκατ. traders ρευστοποίησαν τις θέσεις τους, σύμφωνα με την Coinglass. Πάντως, η ναυαρχίδα των crypto, το BTC έφτασε στο ρεκόρ των 126.251 δολαρίων μόλις στις 6 Οκτωβρίου και μετρά άνοδο 23% για το 2025.