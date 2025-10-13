Λάιεν: Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο

«Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό», έγραψε στο Χ ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ.

«Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μία μοναδική στιγμή χαράς για τις οικογένειές τους και μία στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα και να ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Η Ευρώπη υποστηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο σήμερα στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο», τόνισε.

Επιπλέον, διαβεβαιώνει την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλλει στην επιτυχία της συμφωνίας με όλα τα μέσα που διαθέτει και «ιδιαίτερα, παρέχοντας υποστήριξη στη διακυβέρνηση και στη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής».

«Θα έχουμε ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της Παλαιστινιακής Ομάδας Δωρητών. Και θα παράσχουμε ενωσιακή χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας», σημείωσε.

Κάλας: Η ΕΕ χαιρετίζει την απελευθέρωση των ομήρων, που «κατέστη δυνατή από τον Τραμπ»

Από τη μεριά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, τονίζοντας τον ρόλο του προέδρου Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη».

«Η απελευθέρωση των ομήρων είναι μεγάλη επιτυχία για τη διπλωματία και κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε δυνατή αυτή την καθοριστική εξέλιξη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.

Today marks a rare moment of hope in the Middle East.



The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible.



Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

Πρόσθεσε ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει και πάλι την αποστολή παρακολούθησης στο συνοριακό πέρασμα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου».

«Η διασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί. Την Τετάρτη, θα επανεκκινήσει πολιτική αποστολή για την παρακολούθηση του συνοριακού περάσματος μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου», σημείωσε.

Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, τη Γάζα και την περιοχή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την απελευθέρωση των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εκτιμώντας ότι «η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και την περιοχή»

«Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό», έγραψε στο Χ ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο, όπου θα διεξαχθεί σήμερα η "σύνοδος κορυφής για την ειρήνη", η οποία είναι αφιερωμένη στη Γάζα.

I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents.



Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025



Φωτογραφία: @associatedpress