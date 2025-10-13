Νέο ρεκόρ για τον χρυσό - Προς υψηλό 45 ετών το ασήμι

Οι ανησυχίες για την έλλειψη ρευστότητας στο Λονδίνο οδήγησαν το ασήμι πιο κοντά στο ιστορικό υψηλό των 52,50 δολαρίων ανά ουγγιά που έχει να σημειωθεί από το 1980

Σε υψηλό 45 ετών σκαρφάλωσε το ασήμι τη Δευτέρα, καθώς ένα short squeeze στο Λονδίνο ενίσχυσε το ισχυρό ράλι που κρατά από την αρχή του έτους, ενώ ο χρυσός κατακτά νέα ρεκόρ, βοηθούμενος από τον ευρύ ενθουσιασμό των επενδυτών για τα ασφαλή καταφύγια. Το ασήμι στην αγορά σποτ φλερτάρει σχεδόν τα 52 δολάρια ανά ουγγιά - ξεπερνώντας το ενδοημερήσιο υψηλό της περασμένης εβδομάδας - ενώ ο χρυσός ξεπερνά τα 4.088 δολάρια ανά ουγγιά, προς την 8η διαδοχική κερδοφόρα εβδομάδα του.

Οι ανησυχίες για την έλλειψη ρευστότητας στο Λονδίνο οδήγησαν το ασήμι πιο κοντά στο ιστορικό υψηλό των 52,50 δολαρίων ανά ουγγιά που έχει να σημειωθεί από το 1980. Η πλατίνα κερδίζει 2,7% στα 1.667 δολάρια και το παλλάδιο προσθέτει 1,66% στα 1.495 δολάρια. Ο χρυσός στην αγορά σποτ αναρριχάται 2,2% στα 4.089 δολάρια η ουγγιά που αποτελεί νέο ρεκόρ όλων των εποχών.

Τα 4 προαναφερθέντα πολύτιμα μέταλλα εκτινάσσονται μεταξύ 50% και 80% στο 2025, με την άνοδο του χρυσού να έχει υποστηριχθεί από τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, την αύξηση των συμμετοχών σε ETFs και τις μειώσεις επιτοκίων από την Fed. Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια έχει επίσης βοηθηθεί από τις μεγάλες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τις απειλές για την ανεξαρτησία της Fed και το shutdown των ΗΠΑ.

Η Κίνα κάλεσε την Ουάσινγκτον να σταματήσει τις απειλές για δασμούς και να επιστρέψει στις συνομιλίες, προειδοποιώντας ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν με νέα μέτρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε πιο συμφιλιωτικό τόνο στις δηλώσεις του Σαββατοκύριακου. «Ακριβώς τη στιγμή που οι γεωπολιτικοί και εμπορικοί κίνδυνοι μειώνονταν, έχουμε αυτή την έξαρση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», εξήγησε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής στο Capital.com.

Παρά το ανοιχτό πνεύμα και των δύο πλευρών σε συνομιλίες, «η εμπορική αστάθεια μπορεί να σιωπήσει, αλλά ποτέ δεν εξαφανίζεται. Αυτό είναι πραγματικά καλό για τον χρυσό» πρόσθεσε. Οι επενδυτές αγωνιούν για την έρευνα του Τμήματος 232 της αμερικανικής κυβέρνησης για κρίσιμα ορυκτά - που περιλαμβάνει το ασήμι, καθώς και την πλατίνα και το παλλάδιο. Οι φόβοι ότι τα μέταλλα θα μπορούσαν να παρασυρθούν από νέους δασμούς έχουν επιδεινώσει τη στενότητα της αγοράς