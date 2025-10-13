Κόμαρεκ για deal Allwyn - ΟΠΑΠ: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και περήφανος - Γινόμαστε global

Ενθουσιασμένος και περήφανος για την επιχειρηματική συνένωση Allwyn - ΟΠΑΠ εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας, Κάρελ Κόμαρεκ.

Ενθουσιασμένος και περήφανος για την επιχειρηματική συνένωση Allwyn - ΟΠΑΠ που δημιουργεί έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στις λοταρίες και τη διασκέδαση με κεφαλαιοποίηση 16 δισ. ευρώ, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας, Κάρελ Κόμαρεκ. Με ανάρτησή του στο LinkedIn ανέφερε πως «μοιράζομαι σήμερα μεγάλα νέα: γίνουμε παγκόσμιοι! Είμαστε πολύ μακριά από τότε που αναλάβαμε για πρώτη φορά τη Sazka πριν από 14 χρόνια - μια χρεοκοπημένη, μικρή τσεχική εταιρεία».

«Μια επιχείρηση που δεν είχε καν ιστότοπο! Μεταμορφώσαμε την επιχείρηση» ανέφερε ενώ πρόσθεσε «εισήλθαμε σε νέες αγορές, αποκτήσαμε συναρπαστικές νέες επιχειρήσεις και αναπτύξαμε την Allwyn σε αυτό που είναι σήμερα: ένας πολυεθνικός όμιλος ψυχαγωγίας με λοταρίες, με ηγετικές θέσεις στις αγορές παγκοσμίως και συνεχίζοντας να αναπτύσσεται γρήγορα - απλώς δείτε την ανακοίνωσή μας για το PrizePicks τον περασμένο μήνα» υπογράμμισε.

«Τι ιστορία! Είμαι τόσο περήφανος: περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τα τεράστια επιτεύγματά τους και ταπεινός για την ευκαιρία να τους οδηγήσω σε αυτό το ταξίδι. Έχουμε επίσης προσφέρει εξαιρετική απόδοση, αποδόσεις και κέρδη σε όλους τους μετόχους μας, συμπεριλαμβανομένων και εμάς. Όταν αγοράσαμε μετοχές του ΟΠΑΠ πριν από 13 χρόνια, η τιμή της μετοχής ήταν 3 λίρες, τώρα είναι 20 λίρες» δήλωσε.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα μερίσματα - και έχουμε καταβάλει μερίσματα 13 λίρες ανά μετοχή - συνολικά 33 λίρες για τους μετόχους που επένδυσαν όταν εξαγοράσαμε τον ΟΠΑΠ. Κερδίσαμε 11 φορές περισσότερα χρήματα!!! Για αυτούς και για εμάς, 536%!!! Από τις αρχικές τους επενδύσεις, κάτι που είναι εξαιρετικό. Στην πορεία, έχουμε επίσης κερδίσει χρήματα για όλους τους συνεπενδυτές μας από την PPF, από διεθνείς ιδιώτες και εταιρικούς επενδυτές όπως η Apollo, καθώς και από τους μετόχους του ΟΠΑΠ» πρόσθεσε.

«Και - σαν να μην έφταναν αυτά - έχουμε επιστρέψει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ στην κοινωνία μέσω φόρων, τελών λαχειοφόρων αγορών και χρημάτων που συγκεντρώνονται για καλούς σκοπούς. Αλλά έχουμε ως αποστολή να ηγηθούμε της αγοράς και να τη διαμορφώσουμε ακόμη περισσότερο. Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτόν τον στόχο, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή του παγκόσμιου ταξιδιού μας. Είναι μια στιγμή επαναπροσδιορισμού του κλάδου που θα φέρει οφέλη για όλους» τόνισε.