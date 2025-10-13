Οικονομία | Ελλάδα

Παπαθανάσης: 10 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για μικροδάνεια ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παπαθανάσης: 10 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για μικροδάνεια ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία
Τα δάνεια θα αφορούν χρηματοδοτήσεις σε υφιστάμενες, άνω του ενός έτους, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα ή υποκατάστημα της κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας τους στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας

Στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσεται η πράξη «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) - Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Το νέο Ταμείο, που θα αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10 εκατ. ευρώ και αναμένεται ότι θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Στόχος του η διευκόλυνση της πρόσβασης περίπου 480 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε κεφάλαια έως 25 χιλιάδες ευρώ.

Τα δάνεια θα αφορούν χρηματοδοτήσεις σε υφιστάμενες, άνω του ενός έτους, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα ή υποκατάστημα της κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας τους στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Το Ταμείο θα παρέχει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 75% ενώ το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΧΟ). Για τη χορήγηση των δανείων δεν θα λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις. Επιπλέον, παρέχεται ενίσχυση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής καθοδήγησης και εκπαίδευσης (mentoring).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021–2027.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κληρονομιές: Τι αλλάζει για δηλώσεις ακινήτων και φορολογικές υποχρεώσεις

Ευέλικτο ωράριο: Ποιο θα είναι το νέο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας - Παραδείγματα

Οι νέοι δασμοί Τραμπ προς την Κίνα «τσάκισαν» τα crypto - Ρευστοποιήσεις ρεκόρ

tags:
Νίκος Παπαθανάσης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
ΕΣΠΑ
Θεσσαλία
Επιχειρήσεις
Φυσικές καταστροφές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider