Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με περιορισμούς εξαγωγών σε ανταλλακτικά της Boeing

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει συχνά την Boeing στις επιθετικές του προσπάθειες να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές εξαρτημάτων αεροσκαφών της Boeing, ως μέρος της απάντησης της Ουάσινγκτον στους κινεζικούς περιορισμούς εξαγωγών σε σπάνιες γαίες, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει συχνά την Boeing στις επιθετικές του προσπάθειες να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Κατά τη διάρκεια εμπορικών αντιπαραθέσεων με τον Τραμπ, το Πεκίνο διέταξε τον Απρίλιο τις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν προσωρινά την παραλαβή νέων αεροσκαφών Boeing. Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει αρκετές μεγάλες παραγγελίες από ξένες αεροπορικές εταιρείες μετά από επισκέψεις του Τραμπ."

«Έχουμε πολλά πράγματα, και ένα μεγάλο πράγμα είναι τα αεροπλάνα. Αυτοί (η Κίνα) έχουν πολλά αεροσκάφη της Boeing και χρειάζονται ανταλλακτικά και πολλά τέτοια πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε για ποια είδη θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να επιβάλουν περιορισμούς εξαγωγών.

Η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 αεροπλάνων στην Κίνα, ανέφερε τον Αύγουστο το Bloomberg. Θα ήταν η πρώτη μεγάλη παραγγελία της Boeing από την Κίνα μετά την πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία.

Ακόμα κι αν η συμφωνία δεν προχωρήσει, η οικονομική ζημιά για τη Boeing πιθανότατα θα είναι μικρή, δήλωσε ο Σκοτ Χάμιλτον, αναλυτής αεροδιαστημικής της εταιρείας Leeham Co. «Είναι σαν γυαλόχαρτο πάνω στο δέρμα της Boeing», σχολίασε.

Ιστορικά, η Κίνα αντιπροσώπευε έως και το 25% του βιβλίου παραγγελιών της Boeing, αλλά σήμερα το ποσοστό αυτό είναι κάτω από 5%.

Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν παραγγείλει τουλάχιστον 222 αεροσκάφη Boeing, σύμφωνα με την Cirium, εταιρεία ανάλυσης της αεροπορικής αγοράς. Στη χώρα βρίσκονται σε λειτουργία 1.855 αεροπλάνα Boeing. Η συντριπτική πλειοψηφία των αεροσκαφών που είναι σε υπηρεσία ή έχουν παραγγελθεί είναι το δημοφιλές μοντέλο μονής ατράκτου 737.

Μια απαγόρευση στα ανταλλακτικά ή τις εξαγωγές θα επηρέαζε επίσης την CFM International - την κοινοπραξία μεταξύ της GE Aerospace (GE.N) και της γαλλικής Safran - η οποία κατασκευάζει τον κινητήρα LEAP που χρησιμοποιείται στο Boeing 737 MAX. Η GE κατασκευάζει επίσης κινητήρες για τα μοντέλα 777 και 787, δύο μεγαλύτερα αεροσκάφη που έχει παραγγείλει η Κίνα.

Η ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια της Boeing, Airbus, έχει μόνο 185 παραγγελίες από Κινέζους πελάτες, σύμφωνα με την Cirium. Η Airbus διαθέτει μονάδα παραγωγής στην Τιαντζίν, η οποία παράγει περίπου τέσσερα αεροσκάφη μονής ατράκτου A320 τον μήνα.

Η Κίνα προσπαθεί να δώσει ώθηση στη δική της βιομηχανία εμπορικών αεροσκαφών, κυρίως με το COMAC C919, ανταγωνιστικό μοντέλο των A320 και 737. Οι Κινέζοι πελάτες έχουν παραγγείλει 365 αεροσκάφη αυτού του εγχώριας παραγωγής μοντέλου, σύμφωνα με την Cirium.

Οι περιορισμοί εξαγωγών των ΗΠΑ σε δυτικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο C919 έχουν επιβραδύνει σημαντικά την παραγωγή του. Έως τον Σεπτέμβριο, η COMAC είχε παραδώσει μόνο 5 από τα 32 αεροσκάφη που αναμένουν οι Κινέζοι πελάτες μέσα στο έτος.