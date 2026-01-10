Ειδήσεις | Διεθνή

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον τέσσερα πρώην «σκιώδη» τάνκερ έχουν επιστρέψει εντός των χωρικών υδάτων της

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βενεζουέλα: Τουλάχιστον τέσσερα πρώην «σκιώδη» τάνκερ έχουν επιστρέψει εντός των χωρικών υδάτων της
Τα περισσότερα από αυτά ήταν έμφορτα πετρελαίου.

Τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, με τα περισσότερα από αυτά έμφορτα πετρελαίου που είχαν αποπλεύσει “σκιωδώς” από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου ή με τους αναμεταδότες του στίγματος της θέσης τους εκτός λειτουργίας, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, έχουν τώρα επιστρέψει στα χωρικά ύδατα της λατινοαμερικανικής χώρας, σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας (PDVSA) και την TankerTrackers.com που ιχνηλατεί την πορεία των πλοίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα «ανοιχτά μέτωπα» σε οδικές συμβάσεις Παραχώρησης / ΣΔΙΤ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» έκπτωση έως 20% στο λογαριασμό του 2026 - Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δήλωση των ασφαλισμένων κατοικιών

Ποια ελληνικά νησιά κάνουν την δημογραφική ανατροπή - Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πληθυσμιακή συρρίκνωση

tags:
Βενεζουέλα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider