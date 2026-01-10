Δανία: Το γροιλανδικό δίλημμα - Να την υπερασπιστεί ενώ θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί;

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν συσπειρωθεί γύρω από τη Δανία όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά και επειδή η εγκατάλειψη της Γροιλανδίας θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τους ομολόγους του από τη Δανία και τη Γροιλανδία, η Δανία θα υπερασπίζεται ένα έδαφος που από το 1979 απομακρύνεται σταθερά από αυτήν και κινείται προς την ανεξαρτησία.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει ένα κύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τη Δανία. Ωστόσο, η κρίση αποκάλυψε μια άβολη πραγματικότητα: η Δανία κινητοποιεί υποστήριξη για να προστατεύσει ένα έδαφος του οποίου ο πληθυσμός επιθυμεί την ανεξαρτησία και του οποίου το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης θέλει πλέον να παρακάμψει την Κοπεγχάγη και να διαπραγματευτεί απευθείας με την Ουάσινγκτον.

«Η Δανία κινδυνεύει να εξαντλήσει το διπλωματικό της κεφάλαιο για να διασφαλίσει τη Γροιλανδία, μόνο και μόνο για να τη δει να αποχωρεί στη συνέχεια», δήλωσε ο Μίκελ Βέντμπι Ράσμουσεν, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Στρατηγική σημασία

Η Δανία δεν μπορεί να αφήσει τη Γροιλανδία να φύγει χωρίς να χάσει τη γεωπολιτική της σημασία στην Αρκτική, μια περιοχή στρατηγικά τοποθετημένη ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και κρίσιμο σημείο για το σύστημα αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενδέχεται τελικά να μην έχει τίποτα να επιδείξει από τις προσπάθειές της, αν οι Γροιλανδοί επιλέξουν την ανεξαρτησία - ή αν συνάψουν τη δική τους συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Το διακύβευμα υπερβαίνει τα εθνικά συμφέροντα της Δανίας. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν συσπειρωθεί γύρω από τη Δανία όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά και επειδή η εγκατάλειψη της Γροιλανδίας θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, που θα μπορούσε να ενθαρρύνει άλλες δυνάμεις να προβάλλουν εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος μικρότερων κρατών, ανατρέποντας τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη μετά το 1945.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας όμως σε κοινές δηλώσεις της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν και του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν στις 22 Δεκεμβρίου.

«Τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών εδράζονται στο διεθνές δίκαιο», δήλωσαν οι δύο ηγέτες. «Αποτελούν θεμελιώδεις αρχές. Δεν μπορείς να προσαρτήσεις μια άλλη χώρα… Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς».

Αυτή την εβδομάδα, η Φρεντέρικσεν δήλωσε: «Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και της ασφάλειας που η συμμαχία έχει προσφέρει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Το «χαρτί» της Γροιλανδίας

Προς το παρόν, η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς του εδάφους ή της κατάληψής του με τη βία.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης Ράσμουσεν δήλωσε ότι κάθε συζήτηση για το αν αξίζει το κόστος η διατήρηση της Γροιλανδίας έχει πνιγεί από την οργή που προκάλεσαν οι απειλές του Τραμπ.

«Δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής συζήτησης στη Δανία. Φοβάμαι ότι έχουμε περάσει σε πατριωτική υπερδιέγερση», είπε.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας έδινε στη Δανία δυσανάλογα μεγάλη επιρροή στην Ουάσινγκτον και της επέτρεπε να διατηρεί χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες από αυτές που θα αναμένονταν από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Αυτό έγινε γνωστό ως «το χαρτί της Γροιλανδίας», σύμφωνα με έκθεση του 2017 του Κέντρου Στρατιωτικών Μελετών του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της Γροιλανδίας για αυτοδιάθεση σιγοβράζουν από τότε που η πρώην αποικία απέκτησε μεγαλύτερη αυτονομία και το δικό της κοινοβούλιο το 1979. Μια συμφωνία του 2009 αναγνώρισε ρητά το δικαίωμα των Γροιλανδών στην ανεξαρτησία, εφόσον το επιλέξουν.

Όλα τα πολιτικά κόμματα της Γροιλανδίας δηλώνουν ότι επιθυμούν την ανεξαρτησία, αλλά διαφωνούν ως προς το πώς και πότε θα επιτευχθεί.

Η πίεση του Τραμπ έχει επιταχύνει ένα χρονοδιάγραμμα που ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη, αναγκάζοντας την Κοπεγχάγη να δαπανήσει πολιτικό κεφάλαιο και οικονομικούς πόρους για μια σχέση με ολοένα και πιο αβέβαιο τελικό προορισμό.

«Πόσο πρέπει να παλέψουμε για κάποιον που στην πραγματικότητα δεν νοιάζεται για εμάς;» δήλωσε στο Reuters ο Γιοάκιμ Μπ. Όλσεν, πολιτικός σχολιαστής και πρώην Δανός βουλευτής.

Το οικονομικό βάρος

Η Κοπεγχάγη παρέχει ετήσια επιχορήγηση περίπου 4,3 δισ. δανικών κορωνών (610 εκατ. δολάρια) στην οικονομία της Γροιλανδίας, η οποία βρίσκεται σχεδόν σε στασιμότητα, με αύξηση του ΑΕΠ μόλις 0,2% το 2025.

Η κεντρική τράπεζα εκτιμά ένα ετήσιο χρηματοδοτικό κενό περίπου 800 εκατ. δανικών κορωνών για να καταστούν βιώσιμα τα τρέχοντα δημόσια οικονομικά. Η Δανία καλύπτει επίσης την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και την άμυνα - ανεβάζοντας τις συνολικές ετήσιες δαπάνες σε λίγο κάτω από 1 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε πέρυσι πακέτο αρκτικής άμυνας ύψους 42 δισ. δανικών κορωνών (6,54 δισ. δολάρια), ως απάντηση στην κριτική των ΗΠΑ ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για την προστασία της Γροιλανδίας.

Ορισμένοι απορρίπτουν τη διατύπωση της σχέσης με όρους συναλλαγής, επισημαίνοντας τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις της Δανίας βάσει του διεθνούς δικαίου και τους αιώνες κοινής ιστορίας.

«Μιλάμε για οικογενειακές σχέσεις, για μια μακρά ιστορία σχέσεων μεταξύ Δανίας και Γροιλανδίας», δήλωσε ο Μαρκ Γιάκομπσεν, αναπληρωτής καθηγητής στη Βασιλική Δανική Ακαδημία Άμυνας. «Άρα πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο - δεν αφορά μόνο την άμυνα και την οικονομία, αλλά και τα συναισθήματα, τον πολιτισμό».

Δύσκολη εξισορρόπηση

Η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν αντιμετωπίζει μια δύσκολη εξισορρόπηση, δήλωσε η Σεραφίμα Αντρέεβα, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Φρίντγιοφ Νάνσεν με έδρα το Όσλο.

Προς το παρόν, η Δανία έχει ελάχιστες επιλογές πέρα από το να κρατήσει σκληρή στάση για να διατηρήσει τη διπλωματική της αξιοπιστία, αλλά με αυτόν τον τρόπο διακινδυνεύει τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο «κατά την οποία η Ρωσία αποτελεί ολοένα και πιο αυξανόμενη απειλή και το να βρίσκεσαι σε δυσμένεια με τις ΗΠΑ δεν είναι καλό για κανέναν στη Δύση».

Η Φρεντέρικσεν αντιμετωπίζει επίσης εκλογές φέτος, αν και η Γροιλανδία δεν έχει αποτελέσει μείζον θέμα.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να προσκολλόμαστε σε αυτή την κοινότητα με τη Γροιλανδία, όταν εκείνοι θέλουν τόσο πολύ να αποχωρήσουν από αυτήν», δήλωσε στο Reuters η Λόνε Φρανκ, Δανή συγγραφέας επιστημονικών θεμάτων και ραδιοτηλεοπτική παραγωγός. «Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η Γροιλανδία δεν μου εμπνέει καμία αίσθηση του ανήκειν».

Φωτογραφία @AP