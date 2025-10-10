ONYX: Από 13/10 η διαπραγμάτευση της μετοχή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου

Η Διοίκηση της Εταιρείας απευθύνει θερμές ευχαριστίες στον Σύμβουλο Εισαγωγής για την υποστήριξη και τις υπηρεσίες του.

Oλοκληρώθηκε η διαγραφή του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της ΟΝΥΞ Τουριστική από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της μετάβασής της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025, με κωδικό διαπραγμάτευσης “ONYX” και τιμή έναρξης 2,5 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή κλεισίματος της τελευταίας συνεδρίασης στην Εναλλακτική.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 10.10.2025 πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η διαπραγμάτευση του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα ξεκινήσει την 13.10.2025.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «ONYX» με λατινική γραμματοσειρά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 10.10.2025 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

