Σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό σχήμα Verification of Payee (VoP) - Ο ρόλος της ΔΙΑΣ

Η ΔΙΑΣ, ως κόμβος διαχείρισης των διατραπεζικών πληρωμών στην Ελλάδα, θέτει σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό σχήμα Verification of Payee (VoP – Επαλήθευση δικαιούχου), το οποίο θεσπίζεται από το European Payments Council (EPC) στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που εισάγει ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Άμεσες Πληρωμές (Instant Payments Regulation - IPR).

Το σχήμα VoP επιτρέπει την άμεση επαλήθευση του ονόματος του δικαιούχου από την πλευρά του πληρωτή, πριν την εκτέλεση μιας μεταφοράς SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) ή SEPA Credit Transfer (SCT), ενώ για νομικά πρόσωπα, δυνητικά μπορεί να γίνει χρήση επιπλέον ταυτοποιητικών στοιχείων (π.χ. ΑΦΜ).

Το VoP επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) του πληρωτή να επαληθεύει, σε πραγματικό χρόνο, ότι το όνομα του δικαιούχου που εισάγει ο πληρωτής αντιστοιχεί στον αριθμό IBAN που έχει δηλωθεί.

Αν υπάρχει ανακολουθία ή μερική αντιστοίχιση, το αποτέλεσμα υποχρεωτικά επικοινωνείται στον πληρωτή πριν από την έγκριση της πληρωμής & η απόφαση για την εκτέλεση της συναλλαγής, μετά την εμφάνιση τoυ VοP, εναπόκειται στον ίδιο. Ως επακόλουθο της ενσωμάτωσης του VoP και στην υπηρεσία IRIS payments, στις συναλλαγές αυτές εμφανίζεται πλέον το πλήρες ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών.

Στο πλαίσιο του VoP, η ΔΙΑΣ λειτουργεί ως RVM (Routing and/or Verification Mechanism – Μηχανισμός Δρομολόγησης ή/και Επαλήθευσης), δηλαδή «ως τεχνικός ενδιάμεσος» μεταξύ τράπεζας πληρωτή και τράπεζας δικαιούχου, παρέχοντας τη δρομολόγηση των αιτημάτων επαλήθευσης και την άμεση επαλήθευση του δικαιούχου.

Ο κομβικός ρόλος της ΔΙΑΣ ως RVM στο σχήμα, επιτρέπει τη σύνδεση τόσο μεταξύ των τραπεζών-μελών της, όσο και τη σύνδεση με τους ΠΥΠ που λειτουργούν στο πλαίσιο υποχρέωσης του VoP πανευρωπαϊκά. Η υιοθέτηση του σχήματος VoP είναι υποχρεωτική για τους ΠΥΠ που προσφέρουν SEPA μεταφορές εντός ΕΟΧ και έχει στόχο να διασφαλίσει την διαλειτουργικότητα, να ενισχύσει την ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές, μειώνοντας δραστικά τα περιστατικά παραπλάνησης και απάτης και, ως εκ τούτου, να αυξήσει την εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στο οικοσύστημα πληρωμών.

Ως κεντρικός κόμβος διατραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα, η ΔΙΑΣ σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες – μέλη της, συμμορφώθηκε επιτυχώς με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του σχήματος VoP, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη ενσωμάτωση της λειτουργίας για το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών.

«Η ένταξη της ΔΙΑΣ στο ευρωπαϊκό σχήμα Verification of Payee αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην αποστολή μας να ενισχύουμε την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ως RVM στο νέο σχήμα, στηρίζουμε ενεργά τη συμμόρφωση της ελληνικής τραπεζικής κοινότητας με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος για πολίτες, επιχειρήσεις και ΠΥΠ. Η ΔΙΑΣ συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος των τραπεζών, προωθώντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση στο οικοσύστημα πληρωμών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις», δήλωσε σχετικά η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ.