Μεσολόγγι: Συνελήφθη 44χρονος για την δολοφονία 50χρονου στην περιοχή Λιθοβούνι
Σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών ανάμεσα στον δράστη και το θύμα.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος, ο οποίος δολοφόνησε σήμερα το πρωί έναν 50χρονο στην περιοχή Λιθοβούνι Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο 44χρονος πλησίασε τον 50χρονο την ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Στην συνέχεια τον πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να εκπνεύσει επί τόπου.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησε η αστυνομία, εντοπίστηκε έπειτα από λίγη ώρα ο 44χρονος και συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

