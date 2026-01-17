Τουρκία: Ο Τραμπ κάλεσε τον Ερντογάν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Οι δύο πρόεδροι θα έχουν συνομιλία τη Δευτέρα, με την κατάσταση στη Γάζα και στην Ουκρανία να αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα επιβλέπει τη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με την Τουρκία.

Ο Ερντογάν έλαβε την πρόταση χθες με επιστολή από τον Τραμπ, με την οποία τον καλεί να «γίνει ιδρυτικό μέλος» του συμβουλίου, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, με τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και την κατάσταση στη Γάζα να αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η συνομιλία τους, που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας, θα επικεντρωθεί σε βασικές περιφερειακές εξελίξεις.

«Θα έχουμε άλλη μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», είπε, προσθέτοντας ότι θα συζητήσουν τις εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Γάζας και του παλαιστινιακού λαού, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συντονισμό με τον ευρύτερο ισλαμικό κόσμο.

«Δεν εγκαταλείψαμε τη Γάζα ή την Παλαιστίνη, ούτε θα το κάνουμε ποτέ», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Παράλληλα, ως ένα από τα μέλη του "Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα" ανακοινώθηκε και ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

Όπως έγινε γνωστό ο Αμερικανός πρόεδρος, πρόεδρος απεύθυνε πρόταση και προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι - κάτι που σύμφωνα με το Κάιρο είναι υπό εξέταση.

Θα προεδρεύει ο Τραμπ

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε, με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στον Λευκό Οίκο, μέρος της σύνθεσης του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος, και θα έχει μέλη, μεταξύ άλλων, τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ ονομάστηκε επίσης μέλος, όπως και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, ή ακόμη ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάγκα.

Τον κατάλογο των επτά προσωπικοτήτων - συμπεριλαμβανομένων επτά Αμερικανών--που συγκροτούν αυτό που ο Λευκός Οίκος βάφτισε «ιδρυτικό εκτελεστικό συμβούλιο», συμπληρώνουν ο Μαρκ Ρόουαν, δισεκατομμυριούχος, επικεφαλής του ταμείου επενδύσεων Apollo Global Management, και ο Ρόμπερτ Γκέιμπριελ, ακόμη ένας σύμβουλος του προέδρου Τραμπ.

Φωτογραφία @AP