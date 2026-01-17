Κίνα-Καναδάς: Διμερείς διευθετήσεις για την αντιμετώπιση εμπορικών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την αύξηση των απευθείας πτήσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις και την επιβολή καραντίνας σε αγροτικά προϊόντα.

Η Κίνα και ο Καναδάς προχώρησαν σε ειδικές διευθετήσεις ώστε ν’ αντιμετωπίσουν κατάλληλα, εμπορικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, την ελαιοκράμβη, αλλά και τα αγροτικά προϊόντα, όπως και τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου στις 16 Ιανουαρίου.

Για την υλοποίηση της σημαντικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε μεταξύ των ηγετών της Κίνας και του Καναδά, οι δύο χώρες πραγματοποίησαν πρόσφατα πολλαπλούς γύρους εντατικών διαβουλεύσεων σε διάφορα επίπεδα, δίνοντας έμφαση σε σημαντικά εμπορικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την αύξηση των απευθείας πτήσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις και την επιβολή καραντίνας σε αγροτικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ