Ταϊβάν: Προκλητική και ανεύθυνη η πτήση κινεζικού αναγνωριστικού drone

Το drone πετούσε στον εναέριο χώρο της ΤαΪβάν για οκτώ λεπτά και σε ύψος εκτός του βεληνεκούς των αντιαεροπορικών όπλων.

Ένα κινεζικό αναγνωριστικό drone πραγματοποίησε σήμερα μία σύντομη πτήση πάνω από τα νησιά Πράτας στη Νότια Σινική Θάλασσα που ελέγχονται από την Ταϊβάν, με το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι να χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή “προκλητική και ανεύθυνη”.

Η Ταϊβάν που έχει δημοκρατική διακυβέρνηση, ενώ η Κίνα τη θεωρεί δική της περιοχή, αναφέρει κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω της, σχεδόν σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων και των πτήσεων κινεζικών drones, τα οποία, σπανίως εισέρχονται στον εναέριο χώρο της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι το κινεζικό αναγνωριστικό drone εντοπίστηκε περίπου τα ξημερώματα σήμερα, να προσεγγίζει τα νησιά Πράτας, καθώς πετούσε στον εναέριο χώρο της ΤαΪβάν για οκτώ λεπτά και σε ύψος εκτός του βεληνεκούς των αντιαεροπορικών όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

