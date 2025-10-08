Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Intralot: Εξόφλησε ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Intralot: Εξόφλησε ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ
Οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές της Intralot ήταν η Πειραιώς, η ΕΤΕ, η Optima, η Attica Bank και η Παγκρήτια.

Στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, του από 27 Μαρτίου 2024 ομολογιακού δανείου (εκταμιευθέντος την 28/03/2024) ύψους κατά συνολικό αρχικό κεφάλαιο 100.000.000 ευρώ, προέβη η Intralot.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Optima, η Attica Bank και η Παγκρήτια Τράπεζα, και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Τράπεζα Πειραιώς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Βουτιά στο 2016 για τον Κυριάκο - Τεχνοκράτης το asset του Αλέξη - Προσκλητήρια και γόβες

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

Μερικές άβολες αλήθειες για το deal Euronext - ΕΧΑΕ

tags:
Intralot
Ομολογιακό Δάνειο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider