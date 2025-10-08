Intralot: Εξόφλησε ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ

Οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές της Intralot ήταν η Πειραιώς, η ΕΤΕ, η Optima, η Attica Bank και η Παγκρήτια.

Στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, του από 27 Μαρτίου 2024 ομολογιακού δανείου (εκταμιευθέντος την 28/03/2024) ύψους κατά συνολικό αρχικό κεφάλαιο 100.000.000 ευρώ, προέβη η Intralot.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Optima, η Attica Bank και η Παγκρήτια Τράπεζα, και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Τράπεζα Πειραιώς.