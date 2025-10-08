Deal Verizon - AST SpaceMobile για παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από το διάστημα

To συγκεκριμένο deal έχει ως στόχο την προσφορά άμεσης σύνδεσης στα προγράμματα της Verizon μέσω του διαστήματος στους χρήστες κινητών τηλεφώνων «όταν χρειάζεται».

Άλμα 17% σημειώνει η μετοχή της AST SpaceMobile μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας με την Verizon για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από το διάστημα από το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με το CNBC, το συγκεκριμένο deal έχει ως στόχο την προσφορά άμεσης σύνδεσης στα προγράμματα της Verizon μέσω του διαστήματος στους χρήστες κινητών τηλεφώνων «όταν χρειάζεται». Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επέκταση της συνεργασίας των δύο εταιρειών που είχε ανακοινωθεί από πέρσι.

Η μετοχή της AST SpaceMobile είχε σημειώσει κέρδη πάνω από 250% μέχρι ώρας φέτος πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η μετοχή της Verizon υποχωρεί κατά σχεδόν 1%.

«Μέσω αυτής της συμφωνίας μας με την Verizon, θέτουμε στόχο να εργαστούμε για την παροχή ευρυζωνικής κάλυψης της κινητής τηλεφωνίας από το διάστημα σε ολόκληρη την ηπειρωτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», δήλωσε ο Άμπελ Άβελαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AST, σε δελτίο τύπου.

Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει μέχρι ώρας δημοσίως γνωστοί.

Ο Άβελαν υπογράμμισε πως, μέσω αυτού του deal, θα επεκταθεί το φάσμα χαμηλής συχνότητας 850 MHz της Verizon σε περιοχές των ΗΠΑ που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κάλυψή τους χάρη στη νέα «διαστημική» υπηρεσία της AST.

Η AST SpaceMobile ανέφερε πως η συμφωνία αυτή έρχεται αφότου κατάφερε να αποδείξει τις δυνατότητές της μέσω πρόσφατων δοκιμών του διαστημικού της δικτύου.

Η εταιρεία αυτοχαρακτηρίζεται ως η δημιουργός του «πρώτου και μοναδικού» παγκόσμιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί στο διάστημα απευθείας μέσω τυπικών συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από ιδιώτες όσο και από κυβερνήσεις.