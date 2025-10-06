Η Eurobank «αλλάζει πίστα» στο private banking μέσω Λουξεμβούργου

Μετατρέπει σε hub το Λουξεμβούργο. Υπό την σκέπη της Eurobank Private Bank Luxembourg τα τμήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Λονδίνο και Βουλγαρία. Η οργανική ανάπτυξη και το ενδεχόμενο εξαγορών με λογική συμπληρωματικότητας. «Μηχανή παραγωγής» προμηθειών το asset management.

Σε αναδιαμόρφωση της δομής του private banking και της διαχείρισης κεφαλαίων προχωρά η Eurobank, ανακατευθύνοντας τις σχετικές υπηρεσίες του ομίλου, προς το Λουξεμβούργο, το οποίο εξελίσσεται σε hub του ομίλου για τις παραπάνω εργασίες εντάσσοντας και λειτουργίες core banking.

Στρατηγική επιλογή της τράπεζας είναι η περαιτέρω κινητοποίηση δυνάμεων προς την Eurobank Private Bank Luxembourg, υπό τη σκέπη της οποίας θα περάσουν οι αντίστοιχες δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Λονδίνο. Η αναβάθμιση Θεοφάνη Μυλωνά, με ταυτόχρονη μετακίνησή του στο Λουξεμβούργο αποτελεί το πρώτο βήμα προς την παραπάνω κατεύθυνση. Ειδικότερα, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής, επικεφαλής για το wealth management του ομίλου & διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Private Bank Luxembourg.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξει ενοποίηση της Eurobank Fund Management Luxembourg με την Eurobank ΑΕΔΑΚ. Άλλωστε, σημαντικό κομμάτι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ομίλου έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο, με διαχειρίστρια την Eurobank FMC-LUX και θεματοφύλακα την Private Bank Luxembourg.

Στηρίζεται στην οργανική ανάπτυξη, δεν αποκλείει εξαγορές...

Τα τελευταία χρόνια η Eurobank Private Bank Luxembourg κατάφερε να αποκτήσει σημαντική παρουσία στην περιοχή, μέσω της οργανικής ανάπτυξης που κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει. Κατά το 2024 - συμπεριλαμβανομένου του branch στο Λονδίνο - κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 58 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 44,45 εκατ. ευρώ το 2023 και 17,9 εκατ. ευρώ το 2022.

Το ενεργητικό (assets και υποχρεώσεις) του private, σε επίπεδο ομίλου (Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Κύπρος), ενισχύθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ (y-o-y), το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, φθάνοντας στα 13,2 δισ. ευρώ (5,5 δισ. Ελλάδα, 3,9 δισ. Κύπρος και 3,8 δισ. Λουξεμβούργο). Η τράπεζα δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και μέσω ανόργανης ανάπτυξης (εξαγορές), εφόσον προκύψουν ευκαιρίες σε wealth management - private banking, που προσθέτουν αξία, καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η Eurobank Fund Management Luxembourg, κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 3,115 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 2,71 εκατ. ευρώ το 2023, την στιγμή που οι συνολικές προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 34,804 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22,312 εκατ. ευρώ εκχωρήθηκαν σε συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Eurobank, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώνονταν στις 31/12/24 στα 3,726 δισ. ευρώ, έναντι 2,522 δισ. ευρώ στα τέλη 2023.

Για τη Eurobank ΑΕΔΑΚ, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,497 εκατ. ευρώ, έναντι 8,351 εκατ. ευρώ το 2023, με σημαντικά έσοδα από προμήθειες ύψους 33,032 εκατ. ευρώ, έναντι 24,721 εκατ. το 2023. Το AUM (υπό διαχείριση κεφάλαια) διαμορφώνονταν στα 7,3 δισ. ευρώ, έναντι 5,4 δισ. το 2023. Με την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τα 8,1 δισ. εκ των οποίων τα 5,8 δισ. είναι αμοιβαία της Eurobank ΑΕΔΑΚ και 1,2 δισ. third parties.