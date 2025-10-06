Intralot: Υπερκαλύφθηκε κατά πολλές φορές η ΑΜΚ

Συνολικά διατέθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς 390.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας.

Υπερκαλύφθηκε κατά πολλές φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, η οποία προκάλεσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να καθορίζεται στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η οποία επιβεβαιώνει σχετικό δημοσίευμα του insider.gr.

Συνολικά διατέθηκαν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς 390.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας. Η τιμή διάθεσης είναι ίδια στη διεθνή και στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν στις 08.10.2025.