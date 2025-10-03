Μπέζος: Το ΑΙ βρίσκεται σε μια «βιομηχανική φούσκα», αλλά η κοινωνία θα αποκομίσει γιγαντιαία οφέλη από αυτό

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια «βιομηχανική φούσκα», αλλά η τεχνολογία είναι «πραγματική» και θα αποφέρει μεγάλα οφέλη στην κοινωνία, δήλωσε την Παρασκευή ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος που έδωσε το παρών στο το Italian Tech Week, το κορυφαίο ιταλικό συνέδριο τεχνολογίας και καινοτομίας που διοργανώνεται στο Τορίνο.

Απαντώντας σε ερώτηση του CEO της Exor, Τζον Έλκαν κατά τη διάρκεια ενός πάνελ, αν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται σε «φούσκα», ο ιδρυτής της Amazon απάντησε πως «αυτό είναι ένα είδος βιομηχανικής φούσκας».

Ο Μπέζος παρουσίασε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν οι «φούσκες», σημειώνοντας ότι όταν συμβαίνουν, οι τιμές των μετοχών «αποσυνδέονται από τα θεμελιώδη στοιχεία» μιας επιχείρησης.

«Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι ενθουσιάζονται πολύ όπως συμβαίνει σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε ο Μπέζος.

Επίσης, κατά τη διάρκεια τους, κάθε πείραμα ή ιδέα χρηματοδοτείται, ανέφερε στο κοινό.

«Και οι καλές και οι κακές ιδέες. Και οι επενδυτές δυσκολεύονται καθώς βρίσκονται εν μέσω αυτού του ενθουσιασμού, να διακρίνουν μεταξύ των καλών και κακών ιδεών. Και αυτό πιθανότατα συμβαίνει και σήμερα», είπε ο Μπέζος.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τίποτα από όσα συμβαίνουν δεν είναι πραγματικό. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πραγματική και θα αλλάξει κάθε κλάδο».

Ο Μπέζος έδωσε το παράδειγμα μιας εταιρείας έξι ατόμων που λαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης. Αυτή είναι «πολύ ασυνήθιστη συμπεριφορά» και όμως αυτό το είδος δραστηριότητας συμβαίνει σήμερα, είπε χωρίς να διευκρινίσει σε ποια εταιρεία αναφερόταν.

Ο δισεκατομμυριούχος, ωστόσο, είπε ότι τελικά οι «βιομηχανικές φούσκες» θα μπορούσαν να είναι θετικές. Επισήμανε τη «φούσκα» των βιοτεχνολογικών και φαρμακευτικών εταιρειών τη δεκαετία του 1990, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη ορισμένων φαρμάκων που σώζουν ζωές, παρόλο που πολλές εταιρείες τελικά χρεοκόπησαν.

«Οι φούσκες που είναι βιομηχανικές δεν είναι τόσο κακές, μπορούν ακόμη και να είναι καλές, γιατί όταν η σκόνη καταλαγιάσει και δείτε ποιοι είναι οι νικητές, οι κοινωνίες επωφελούνται από αυτές τις εφευρέσεις», τόνισε ο Μπέζος.

«Αυτό θα συμβεί και εδώ. Τα οφέλη για την κοινωνία από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι γιγαντιαία» επισήμανε.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για την ΑΙ φούσκα

Ο Μπέζος δεν είναι ο μόνος σημαντικός επιχειρηματίας που προειδοποιεί για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης. Τον Αύγουστο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, φέρεται να δήλωσε ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε μια φούσκα και πολλοί επενδυτές έχουν επίσης θέσει το ζήτημα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, εξέφρασε την Παρασκευή κάποιες ανησυχίες για τα επίπεδα της χρηματιστηριακής αγοράς εν μέσω της μεγάλης ανοδικής τάσης για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Όταν [οι επενδυτές είναι] ενθουσιασμένοι, τείνουν να σκέφτονται τα καλά πράγματα που μπορούν να πάνε καλά και υποβαθμίζουν τα πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να είστε επιφυλακτικοί και που μπορεί να πάνε στραβά... Θα υπάρξει επαναρύθμιση, θα υπάρξει έλεγχος κάποια στιγμή, θα υπάρξει πτώση», είπε ο Σόλομον στην Ιταλική Εβδομάδα Τεχνολογίας. «Η έκταση αυτού θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η [ανοδική πορεία]» τόνισε.