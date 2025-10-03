Για να «ξεκλειδώσει» το σύνολο της χρηματοδότησης, ύψους 150 εκατ. ευρώ για το Prinos CO2 Storage, που αναπτύσσει η EnEarth στον Πρίνο, θα πρέπει να διενεργηθούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι οι τέσσερις γεωτρήσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία της υποδομής.

Η δρομολόγηση των γεωτρήσεων, που για να πραγματοποιηθούν θα πρέπει πρώτα να έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, έχει καταστήσει προβληματική (όσον αφορά την τήρηση των προθεσμιών) τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της υποθαλάσσιας αποθήκης CO2 στον Πρίνο. Όπως έγραφε χθες το insider.gr, κοινοτικοί αξιωματούχοι εντάσσουν το συγκεκριμένο ενεργειακό πρότζεκτ στα έργα που είναι ενταγμένα στο RRF και βρίσκονται «στο κόκκινο».

Το Prinos CO2 Storage αναπτύσσεται από την EnEarth, θυγατρική της Energean. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρηματοδοτηθεί με 150 εκατ. ευρώ. Βασικό προαπαιτούμενο για να «ξεκλειδώσει» το σύνολο της χρηματοδότησης είναι η υλοποίηση μέχρι το καλοκαίρι του 2026 (όταν εκπνέει το RRF) των τεσσάρων γεωτρήσεων για τη λειτουργία της αποθήκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, όπως έχει γράψει το insider.gr, έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει έξι ορόσημα για τη χορήγηση των 150 εκατ., μέσω ισόποσων δόσεων. Έτσι, το τελευταίο ορόσημο (και επομένως η εκταμίευση της 6ης δόσης) θα ικανοποιηθεί με τη διενέργεια και των τεσσάρων γεωτρήσεων – μέχρι τον Ιούνιο του 2026, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ.

Αγνοείται η ΑΕΠΟ

Ωστόσο, για τη δρομολόγηση των γεωτρήσεων, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. Για τον σκοπό αυτό, η EnEarth έχει πραγματοποιήσει εγκαίρως την απαραίτητη περιβαλλοντική μελέτη, με την ΜΠΕ να κατατίθεται στο υπουργείο τον περασμένο Μάρτιο.

Η ΜΠΕ τέθηκε στη συνέχεια σε διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο. Παρ΄ όλα αυτά, αν και έχουν περάσει πέντε μήνες, δεν έχει προχωρήσει η έκδοση της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία θα άνοιγε τον δρόμο για τις γεωτρητικές εργασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν τέσσερις γεωτρήσεις, οι δύο από τις οποίες προορίζονται για την εξαγωγή νερού από το εξαντλημένο κοίτασμα, ώστε να δημιουργηθεί χωρητικότητα για το CO2. Οι δύο άλλες γεωτρήσεις θα γίνουν ακριβώς για την εισπίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο κοίτασμα.

Προχωρά η προετοιμασία

Παρά το «αγκάθι» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η EnEarth προχωρά στην προετοιμασία της επένδυσης. Έτσι, αυτή την περίοδο διενεργείται η πρώτη γεωφυσική έρευνα από ειδικό σκάφος, για τη χάραξη της όδευσης των αγωγών που θα μεταφέρουν το υγροποιημένο CO2 από τη στεριά στις εξέδρες.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες στην ΕΔΕΥΕΠ τον βασικό σχεδιασμό των γεωτρήσεων (Basis of Design) καθώς και τις σχετικές μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι σημείωναν χθες πως τα έργα που βρίσκονται «στο κόκκινο» και δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν εγκαίρως θα πρέπει να απενταχθούν για να υποκατασταθεί ο χώρος από αύξηση προϋπολογισμού υφιστάμενων, όσο υπάρχει χρόνος για να γίνουν όλα έως τον επόμενο Αύγουστο. Επίσης συμπλήρωσαν πως είναι κρίσιμο τώρα να βγουν τα έργα που έχουν πρόβλημα, ούτως ώστε να είναι εφικτό να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό σχήμα όπως το ΕΣΠΑ. Αλλιώς αν γίνουν, θα χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δύο φάσεις

Το Prinos CO2 Storage θα είναι η πρώτη ανάλογη υποδομή στην Ελλάδα, ενώ θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις. Η χρηματοδότηση από RRF (όπως και από το CEF από το οποίο έχει επίσης εξασφαλίσει 120 εκατ.) αφορά την πρώτη φάση, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 517,6 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη φάση αφορά την αποθήκευση 1 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Για το έργο προβλέπεται και δεύτερη φάση, με αναβάθμιση της υποδομής για την αποθήκευση 3 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Και για τις δύο φάσεις του έργου ο προϋπολογισμός εκτιμάται άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η υλοποίηση του πρότζεκτ είναι κρίσιμη, καθώς αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα CCS, η οποία στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους βιομηχανιών για τις οποίες είναι δύσκολο να περιορίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Είναι ενδεικτικό ότι πρότζεκτ δέσμευσης CO2 «τρέχουν» ήδη τρεις βιομηχανίες στη χώρα μας, έχοντας λάβει για αυτό σημαντικά κεφάλαια από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.