ΜΑΚΒΕΛ - Eurimac: Ιστορικό ρεκόρ όγκου πωλήσεων το 2024 - Στα 10,63 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Σε θετική τροχιά διατηρήθηκε και το 2024 η ΜΑΚΒΕΛ - Eurimac, με τα οικονομικά της μεγέθη να καταγράφουν σημαντική άνοδο, γεγονός που εδραιώνει την ισχυρή παρουσία της στην εγχώρια αγορά, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου πρεσβευτή της ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών στις διεθνείς εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, η εταιρεία κατέχει το 30% της ελληνικής αγοράς ζυμαρικών και περισσότερο από το 50% των ελληνικών εξαγωγών του κλάδου, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση. Παράλληλα, αποτελεί τον Νο1 παραγωγό προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) στην Ελλάδα, διατηρώντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες αλυσίδες λιανεμπορίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2024, η Eurimac παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:

Οι πωλήσεις σε όγκο κατέγραψαν το ιστορικό ρεκόρ των 76,250 εκατομμυρίων κιλών, ενώ σε αξία διαμορφώθηκαν στα 72,6 εκατ. ευρώ έναντι 74 εκατ. ευρώ το 2023. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στην υποχώρηση των τιμών στα αγροτικά προϊόντα – εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα θετική τόσο για τον τελικό καταναλωτή όσο και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Παρά τη μικρή μείωση του τζίρου, η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά: το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 19,7 εκατ. ευρώ από 16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, το EBITDA ανήλθε σε 13,5 εκατ. ευρώ από 11,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 10,63 εκατ. ευρώ, έναντι 7,1 εκατ. ευρώ το 2023.

Η εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί μηδενικό δανεισμό, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και την καθιστά έτοιμη να υλοποιήσει τα επενδυτικά της σχέδια με απόλυτη αυτονομία.

Για το 2025, η Eurimac βρίσκεται ήδη εντός των στόχων που έχει θέσει. Στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, δίνει έμφαση:

Στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, με νέες αγορές-στόχους και διεύρυνση των συνεργασιών στο εξωτερικό.

Στην εδραίωση του brand ΜΑΚΒΕΛ στην εγχώρια αγορά, με καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου η εταιρεία έχει ήδη μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους retailers.

Το 2026, με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η ΜΑΚΒΕΛ- Eurimac θα επιδιώξει την περαιτέρω διείσδυση σε διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της παραγωγικής της βάσης στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, με στόχο τη διεύρυνση του εξαγωγικού της αποτυπώματος και τη συμβολή της στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΚΕΒΛ- Eurimac, κ. Οδυσσέας Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του 2024 αποδεικνύουν τη δυναμική της ΜΑΚΒΕΛ - Eurimac και τη σταθερή πορεία ανάπτυξής μας. Με μηδενικό δανεισμό και ισχυρή κερδοφορία, είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές, να στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».

Με συνέπεια, όραμα και σταθερή στρατηγική, η ΜΑΚΒΕΛ - Eurimac συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, να επενδύει στην καινοτομία και να προσφέρει αξία στους καταναλωτές, στους συνεργάτες, στους εργαζομένους και στην εθνική οικονομία.