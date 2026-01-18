Πεκίνο: Ετήσια αύξηση 27% κατέγραψαν τα έσοδα των καλλιτεχνικών παραστάσεων της κινεζικής πρωτεύουσας το 2025

Τα ετήσια έσοδα ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 5 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 620 εκατομμύρια ευρώ).

Δυναμική ήταν η καλλιτεχνική αγορά του Πεκίνου το 2025, με ετήσια έσοδα που ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 5 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 620 εκατομμύρια ευρώ), με ετήσια αύξηση 27%, σύμφωνα με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στην κινεζική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 60.000 εμπορικές-καλλιτεχνικές παραστάσεις κατά τον τελευταίο χρόνο, προσελκύοντας περισσότερα από 14 εκατομμύρια θεατές, με ετήσια αύξηση 5% και 9% αντίστοιχα.

Ένας αριθμός κινεζικών, αλλά και ξένων καλλιτεχνικών παραγωγών παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην κινεζική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων και των μιούζικαλ "Singin' in the Rain" και "Sunset Boulevard."

