Ανοικτά για το κοινό τα χιονοδρομικά κέντρα της Β. Ελλάδας

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στις περιοχές όπου βρίσκονται τα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στις περιοχές όπου βρίσκονται τα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία ντύθηκαν στα «λευκά» και άνοιξαν τις πόρτες τους σε όσους θέλησαν να κάνουν σκι ή να διασκεδάσουν στα σαλέ των κέντρων.

Αυξημένη ήταν η κίνηση στα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου στη Φλώρινα, στον Λαϊλιά των Σερρών, στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν που βρίσκεται στον Νομό Πέλλας, της Βασιλίτσας στα Γρεβενά, των 3-5 Πηγαδιών που βρίσκεται στην Νάουσα, καθώς και στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου στο Μέτσοβο.

