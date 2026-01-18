Ειδήσεις | Διεθνή

Μερτς: Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Μερτς: Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις
Φρίντριχ Μερτς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Την στήριξή του στην Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Την στήριξή του στην Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές για δασμούς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».

«Στέκουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική. Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στο «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

